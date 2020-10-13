  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Süper Lig ekibi Hatayspor'da 3 futbolcu, koronavirüse yakalandı
Spor

Süper Lig ekibi Hatayspor'da 3 futbolcu, koronavirüse yakalandı

Süper Lig'e bu sezon yükselen Atakaş Hatayspor'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 20:37:00 -
Süper Lig ekibi Hatayspor'da 3 futbolcu, koronavirüse yakalandı

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'da 3 futbolcu, koronavirüse yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımıza yapılan COVID-19 testlerinde üç futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır" ifadesi kullanıldı.

Bu sezon Süper Lig'e çıkan Hatayspor, 4 maç sonunda topladığı 7 puanla 7. sırada yer alıyor.

Akdeniz ekibi, ligin 5. haftasına 18 Ekim Cumartesi günü Erzurumspor'u konuk edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuveyt'ten flaş çağrı: Türk mallarına sahip çıkalım
Dünya

Kuveyt'ten flaş çağrı: Türk mallarına sahip çıkalım

Kuveyt Ümmet Partisi Başkanı Hakim el-Matiri, Suudi Arabistan'ın boykot çağrısına tepki göstererek 'Türk mallarına sahip çıkalım' dedi...
Ermenistan Rus yapımı uçakları havalandıramıyor! Nedeni olay oldu
Dünya

Ermenistan Rus yapımı uçakları havalandıramıyor! Nedeni olay oldu

Rus medyası, Azerbaycan hava savunma sistemlerinin, Ermenistan'ın Rusya yapımı Su-30SM savaş uçaklarının havalanmasına izin vermediğini duyu..
72 saat süre verilmişti! Spotify Türkiye kararını duyurdu
Teknoloji

72 saat süre verilmişti! Spotify Türkiye kararını duyurdu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun 72 saat süre verdiği sosyal medya platformu Spotify, Türkiye'de ofis açmaya karar verdi.
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay