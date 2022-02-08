Süper Lig ekibi açıkladı: Futbolcumuza silahlı saldırı düzenlendi

Çaykur Rizespor, resmi siteden yaptığı açıklamada, Esenler Erokspor'da kiralık olarak oynayan 21 yaşındaki futbolcu Aziz Aksoy ve ailesine silahlı saldırı düzenlendiğini ve yaralıların olduğunu duyurdu.

Karadeniz kulübünden yapılan açıklama şu şekilde

Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen futbolcumuz Aziz Aksoy ve ailesine silahlı bir saldırı düzenlenmiştir. Söz konusu saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralılara acil şifalar diliyor, Aksoy ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.