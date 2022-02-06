Süper Lig ekibi 16 maç sonra kazandı!
Süper Lig'in 24. haftasındaki İzmir derbisinde Altay deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup etti ve 16 maç sonra kazandı.
Göztepe ile Altay Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmayı Altay 2-0 kazandı. Altay'a galibiyeti getiren golleri, 41. dakikada Deniz Kadah ve 49. dakikada Thaciano kaydetti.
Göztepe bu sonuçla 27 puanda kaldı. Altay ise puanını 21'e çıkardı.
Göztepe gelecek hafta deplasmanda Hatayspor'la karşılaşacak. Altay ise Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Göztepe: 0 - Altay: 2
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Sarper Barış Saka, Samet Çavuş, Abdullah Bora Özkara
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Arslanagic (Dk. 88 Baku), Atınç Nukan, Angel, Kerim Alıcı, Obinna, Soner Aydoğdu (Dk. 72 Aytaç Kara), Berkan Emir (Dk. 72 Moubandje), Halil Akbunar, Di Santo (Dk. 64 Tijanic), Cherif Ndiaye
Altay: Lis, Tolga Ünlü, Björkander, Murat Akça, Özgür Özkaya (Dk. 70 Poko), Kappel (Dk. 82 Bamba), Thaciano (Dk. 82 Thiam), Zeki Yıldırım, Kazımcan Karataş (Dk. 86 Naderi), Rodriguez, Deniz Kadah (Dk. 86 Paixao)
Goller: Dk. 42 Deniz Kadah (Penaltıdan), Dk. 49 Thaciano (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 43 Özgür Özkaya, Dk. 86 Zeki Yıldırım, Dk. 90+4 Lis (Altay), Dk. 45+2 Obinna, Dk. 58 İlhan Şahin (Sportif direktör), Dk. 78 Arslanagic, Dk. 90+4 Atınç Nukan (Göztepe)