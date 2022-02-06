  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Süper Lig ekibi 16 maç sonra kazandı!
Spor

Süper Lig ekibi 16 maç sonra kazandı!

Süper Lig'in 24. haftasındaki İzmir derbisinde Altay deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup etti ve 16 maç sonra kazandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 21:41:00 -
Süper Lig ekibi 16 maç sonra kazandı!

Göztepe ile Altay Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmayı Altay 2-0 kazandı. Altay'a galibiyeti getiren golleri, 41. dakikada Deniz Kadah ve 49. dakikada Thaciano kaydetti.

Göztepe bu sonuçla 27 puanda kaldı. Altay ise puanını 21'e çıkardı.

Göztepe gelecek hafta deplasmanda Hatayspor'la karşılaşacak. Altay ise Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Göztepe: 0 - Altay: 2

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Sarper Barış Saka, Samet Çavuş, Abdullah Bora Özkara

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Arslanagic (Dk. 88 Baku), Atınç Nukan, Angel, Kerim Alıcı, Obinna, Soner Aydoğdu (Dk. 72 Aytaç Kara), Berkan Emir (Dk. 72 Moubandje), Halil Akbunar, Di Santo (Dk. 64 Tijanic), Cherif Ndiaye

Altay: Lis, Tolga Ünlü, Björkander, Murat Akça, Özgür Özkaya (Dk. 70 Poko), Kappel (Dk. 82 Bamba), Thaciano (Dk. 82 Thiam), Zeki Yıldırım, Kazımcan Karataş (Dk. 86 Naderi), Rodriguez, Deniz Kadah (Dk. 86 Paixao)

Goller: Dk. 42 Deniz Kadah (Penaltıdan), Dk. 49 Thaciano (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 43 Özgür Özkaya, Dk. 86 Zeki Yıldırım, Dk. 90+4 Lis (Altay), Dk. 45+2 Obinna, Dk. 58 İlhan Şahin (Sportif direktör), Dk. 78 Arslanagic, Dk. 90+4 Atınç Nukan (Göztepe)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay