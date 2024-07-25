Süper Lig devlerine müjde

Brezilya ekibi Sao Paulo'dan ayrılmaya hazırlanan Kolombiyalı yıldız James Rodriguez, Avrupa'ya dönmeye hazırlanıyor.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; James Rodriguez'in menajeri Jorge Mendes, yıldız oyuncuya yıllık 4 milyon euro verecek bir kulüp arıyor.

Haberde, Mendes'in 33 yaşındaki James Rodriguez'i son olarak Lazio'ya önerdiği belirtildi. Öte yandan Rodriguez'in Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Nottingham Forest, Wolverhampton gibi birçok kulübe önerildiği yazıldı.

Türkiye'de olası adresler arasında

Süper Lig devleriyle ismi anılan Rodriguez için Türkiye'de olası adreslerden biri olarak yorumlanıyor.

Geçtiğimiz sezon Sao Paulo formasıyla çıktığı 8 maçta 1 gol 1 asist kaydeden James Rodriguez, yazın oynanan Copa America'da finale yükselen Kolombiya Milli Takımı ile 1 gol 6 asistlik performans göstermişti.

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