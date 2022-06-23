Süper Lig devine imzayı attı.. İşte yeni adresi!

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Lincoln Henrique ve Armindo Bruma'yı kadrosuna katarken, İttifak Holding Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı ile de el sıkışmıştı. Jorge Jesus'un verdiği liste doğrultusunda ilk iki takviyesini yapan sarı - lacivertlilerin, geride bıraktığımız sezonda Fatih Karagümrük formasıyla iz bırakan Emre Mor transferinde mutlu sona ulaştığı öğrenildi. Özellikle Volkan Demirel'le büyük çıkış yakalayan Mor için detaylar da belli oldu.

Fenerbahçe'de dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzalanmasının ardından rota transfere çevrilmiş ve iki isim resmen kadroya dahil edilmişti. Lincoln Henrique ve Armindo Bruma transferleriyle sezonu açan sarı - lacivertliler, Abdülkerim Bardakcı için de Konyaspor ile anlaşmaya varmıştı. Bu gelişmeler sonrasında Fenerbahçe'nin imza aşamasına geldiği bir diğer isim de ortaya çıktı.

Teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda transferlerini Dinamo Kiev ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu karşılaşmasından önce bitirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

EMRE MOR'UN YENİ DURAĞI FENERBAHÇE

Süper Lig'de geçen sezon Fatih Karagümrük formasıyla gösterdiği performansın ardından Trabzonspor ve Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği Emre Mor'un yeni adresi Fenerbahçe oldu.

PARA + TAKAS

Uzun süredir görüşen sarı - lacivertli yönetim ve Karagümrüklü idareciler, dün yapılan son görüşmede anlaştı. 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için ödenecek para netlik kazanmazken, Fenerbahçe'nin bir de futbolcuyu kırmızı - siyahlı ekibe göndereceği öğrenildi.

29 MAÇ, 6 GOL - 4 ASİST

Karagümrük'ün Celta Vigo'dan kiraladığı ve daha sonra bonservisini aldığı Emre Mor, geçen sezon 26 lig maçında 5 gol - 3 asist kaydederken Türkiye Kupası'nda forma giydiği 3 karşılaşmada 1 gol - 1 asistle oynadı.

VOLKAN DEMİREL İLE BAĞI FARKLI

Fatih Karagümrük'te bu sezon etkili bir performans ortaya koyan Emre Mor, yolların ayrıldığı teknik direktör Volkan Demirel için bir veda mesajı yayınlamıştı.

"SENİNLE ÇALIŞMAK BİR ZEVKTİ"

Mor, "Sahaya adımınızı attığınızda uğruna savaşmaya hazır olduğunuz teknik direktörler işte budur. Bana verdiğin güvenin karşılığını vermek için elimden geleni yaptım. Seninle çalışmak bir zevkti. Her şey için teşekkürler. Umarım yollarımız yeniden kesişir." şeklinde duygusal bir mesajla onun döneminde çıkış yakaladığı hocasına veda etmişti.