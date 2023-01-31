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Spor Süper Lig devi, Onur Bulut'u bitirdi! Prensipte anlaşıldı...
Spor

Süper Lig devi, Onur Bulut'u bitirdi! Prensipte anlaşıldı...

Fenerbahçe bir süredir gündemde olan Onur Bulut transferi için Kayserispor ile anlaşmaya vardı. Kayseri ekibinin basın sözcüsü Samet Koç konuya dair konuştu. Koç, "Onur Bulut transferi için Fenerbahçe'yle prensip anlaşmasına vardıklarını duyurdu." dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-31 21:31:00 -
Süper Lig devi, Onur Bulut'u bitirdi! Prensipte anlaşıldı...

Fenerbahçe bir süredir gündemde olan Onur Bulut transferi için Kayserispor ile anlaşmaya vardı. Kayseri ekibinin basın sözcüsü Samet Koç konuya dair konuştu. Koç, "Onur Bulut transferi için Fenerbahçe'yle prensip anlaşmasına vardıklarını duyurdu." dedi.

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç, Onur Bulut transferi için Fenerbahçe'yle prensip anlaşmasına vardıklarını duyurdu.

Koç, yaptığı açıklamada, Onur Bulut için Fenerbahçe yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdiklerini, Thiam transferinden kalan borç ve artı bir bonservis ücreti karşılığında anlaştıklarını belirtti.

Bulut'un sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı ekipte yer alacağını vurgulayan Koç, "Onur'un menajerleri şu anda Fenerbahçe ile görüşme halinde. Menajerler anlaşırsa transfer gerçekleşecek." dedi.

 

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