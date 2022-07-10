Süper Lig devi çıldırdı!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un verdiği rapor doğrultusunda Lincoln Henrique, Armindo Bruma ve Emre Mor transferleri gerçekleşmiş ve gözler santrfor transferine çevrilmişti. Sarı - lacivertlilerde taraftarların kafasında soru işareti oluşturmayacak bir golcünün transferi için harekete geçildiği biliniyordu. İtalyan basını Edinson Cavani ve Luis Suarez'in yeni rotasının Fenerbahçe olabileceğini duyurdu.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'un oturmasının ardından üç transfer resmen bitirilmiş ve santrfor takviyesi için hummalı bir çalışmanın içine girilmişti. Taraftarlarını bu sezon mutlu etmek isteyen sarı - lacivertlilerin yapacağı iki büyük transferle Süper Lig'de dengeleri değiştirecek bir hamleye imza atmasının beklendiği ifade edildi.

Fenerbahçe'nin şu anda boşta olan Uruguay Milli Takımı efsaneleri Edinson Cavani ve Luis Suarez ile ilgilendikleri belirtildi.

İtalyan basınının haberine göre; sürdürmek istiyorlar. Cavani ve Suarez'in ilk kez bir kulüp takımında birlikte oynayabilecekleri ve bu takımın da kendilerini isteyen Fenerbahçe olabileceği belirtildi.

Edinson Cavani; Manchester United ile olan sözleşmesinin bitmesi, Luis Suarez ise Atletico Madrid'deki kontratının sona ermesi ile boşa çıkmıştı.

İki oyuncunun hedefi, Katar'daki Dünya Kupası'na mümkün olan en iyi şartlarda hazırlanmakken bunu Avrupa'da bir takımda gerçekleştirebileceklerini düşünüyorlar.

ŞAMPİYONLAR LİGİ AVANTAJI

Fenerbahçe'nin transfer adına avantajının Şampiyonlar Ligi'ne katılma ihtimali olarak gösteriliyor.



