Süper Lig devam ediyor: Kritik derbiyle perde açılıyor!
Milli arada alınan EURO 2024'e katılma hakkının ardından gözler Süper Lig'e çevrildi. Galatasaray bu hafta evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.
Galatasaray ligde namağlup ikinci sıradaki yerini korurken evinde güçlü rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Maç cumartesi günü saat 19.00'da Rams Park'ta oynanılacak.
Galatasaray evinde kaybetmiyor, Beşiktaş 6 yıldır kazanamadı!
Galatasaray, evinde Beşiktaş'a karşı oynadığı maçları kaybetmiyor. Sarı-Kırmızılılar son olarak 6 yıl önce Siyah-Beyazlılar'a 3 puan verdi. Beşiktaş, 27 Şubat 2017 tarihinde çıktığı Galatasaray deplasmanından 1-0 galip ayrılmıştı. Aslan 2017'den bu yana Beşiktaş'ı ağırladığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
En son Beşiktaş'a yenildi
Galatasaray, resmi maçlardaki son yenilgisini geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada aldı. Aslan, bu müsabakanın ardından Süper Lig’de 14, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 ve grup aşamasında da 2 olmak üzere oynadığı toplam 22 mücadelede kaybetmedi. Aslan, geride kalan maçlarda 19 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.
En az gol yiyen ikinci takım
Galatasaray, bu sezon savunmada gösterdiği başarılı performansla da dikkat çekiyor. Sarı-Kırmızılılar, ligde oynadığı 8 müsabakada kalesinde 4 gol gördü ve bu performansıyla Süper Lig'de en az gol yiyen ikinci takım oldu. Cimbom, söz konusu 8 mücadelenin 5'inde de kalesini gole kapadı. Şu an ligde en az gol yiyen takım ise kalesinde gördüğü 3 golle Fenerbahçe.
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