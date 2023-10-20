Süper Lig devam ediyor: Kritik derbiyle perde açılıyor!

Galatasaray ligde namağlup ikinci sıradaki yerini korurken evinde güçlü rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Maç cumartesi günü saat 19.00'da Rams Park'ta oynanılacak.



Galatasaray evinde kaybetmiyor, Beşiktaş 6 yıldır kazanamadı!

Galatasaray, evinde Beşiktaş'a karşı oynadığı maçları kaybetmiyor. Sarı-Kırmızılılar son olarak 6 yıl önce Siyah-Beyazlılar'a 3 puan verdi. Beşiktaş, 27 Şubat 2017 tarihinde çıktığı Galatasaray deplasmanından 1-0 galip ayrılmıştı. Aslan 2017'den bu yana Beşiktaş'ı ağırladığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

En son Beşiktaş'a yenildi

Galatasaray, resmi maçlardaki son yenilgisini geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada aldı. Aslan, bu müsabakanın ardından Süper Lig’de 14, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 ve grup aşamasında da 2 olmak üzere oynadığı toplam 22 mücadelede kaybetmedi. Aslan, geride kalan maçlarda 19 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

En az gol yiyen ikinci takım

Galatasaray, bu sezon savunmada gösterdiği başarılı performansla da dikkat çekiyor. Sarı-Kırmızılılar, ligde oynadığı 8 müsabakada kalesinde 4 gol gördü ve bu performansıyla Süper Lig'de en az gol yiyen ikinci takım oldu. Cimbom, söz konusu 8 mücadelenin 5'inde de kalesini gole kapadı. Şu an ligde en az gol yiyen takım ise kalesinde gördüğü 3 golle Fenerbahçe.

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