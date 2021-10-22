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Spor Süper Lig cumartesi günü maçları | Süper Lig haftanın maçları
Spor

Süper Lig cumartesi günü maçları | Süper Lig haftanın maçları

Süper Lig 10.hafta maçları | Süper Lig’de 10.hafta heyecanı başladı. Sporseverler haftanın maçlarını araştırmaya başladı. Peki, yarın hangi maçlar var? Süper Lig haftanın maçları | Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-10-22 20:11:00 -
Süper Lig cumartesi günü maçları | Süper Lig haftanın maçları

Süper Lig’de 10.hafta Yeni Malatyaspor-Altay maçıyla başladı. Futbolseverler, cumartesi günü programını araştırmaya başladı. Peki, yarın hangi maçlar var?

Süper Lig cumartesi günü maçları | Süper Lig haftanın maçları

Süper Lig’in 10.haftası Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbiye ev sahipliği yapacak. İşte, haftanın maçları…

22 Ekim Cuma:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Altay

23 Ekim Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa

16.00 Gaziantep FK-GZT Giresunspor

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Kayserispor

19.00 Göztepe-Trabzonspor

24 Ekim Pazar:

13.30 Vavacars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir

16.00 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor 

19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor  

25 Ekim Pazartesi: 

20.00 Beşiktaş-Galatasaray

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