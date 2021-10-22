Süper Lig cumartesi günü maçları | Süper Lig haftanın maçları
Süper Lig 10.hafta maçları | Süper Lig’de 10.hafta heyecanı başladı. Sporseverler haftanın maçlarını araştırmaya başladı. Peki, yarın hangi maçlar var? Süper Lig haftanın maçları | Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman?
Süper Lig’de 10.hafta Yeni Malatyaspor-Altay maçıyla başladı. Futbolseverler, cumartesi günü programını araştırmaya başladı. Peki, yarın hangi maçlar var?
Süper Lig cumartesi günü maçları | Süper Lig haftanın maçları
Süper Lig’in 10.haftası Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbiye ev sahipliği yapacak. İşte, haftanın maçları…
22 Ekim Cuma:
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Altay
23 Ekim Cumartesi:
13.30 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa
16.00 Gaziantep FK-GZT Giresunspor
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Kayserispor
19.00 Göztepe-Trabzonspor
24 Ekim Pazar:
13.30 Vavacars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir
16.00 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor
19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor
25 Ekim Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Galatasaray