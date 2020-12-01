Süper lig maçları oynanacak mı? | Koronavirüs salgını sebebiyle 1 Aralık Salı gününde itibaren hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Cuma günü 21.00’de başlayacak yasak ise pazartesi sabah 05.00’te sona erecek. Peki, sokağa çıkma yasağı olan günler maçlar oynanmayacak mı?

Süper lig bu hafta maçları oynanacak mı?

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge gönderildi. Söz konusu genelgede istisna kapsamı dışında kişilerde belirlendi. Genelgede ‘seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve bu müsabakalardaki diğer görevlilerin’ karardan muaf olduğu belirtildi.

Süper Lig 11. hafta fikstürü