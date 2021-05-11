  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Elon Musk'tan dogecoin hamlesi
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden dört dörtlük komedi
Türkiye'den yeni İsrail açıklaması
Süper Lig bitmeden transfer savaşı başladı!
Spor Süper Lig bitmeden transfer savaşı başladı!
Spor

Süper Lig bitmeden transfer savaşı başladı!

Futbolda transfer dönemi yaklaşırken, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın milli futbolcu Okay Yokuşlu için yarışa gireceği şimdiden netleşti.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 12:40:00 -
Süper Lig bitmeden transfer savaşı başladı!

Fenerbahçe sezon sonunda Galatasaray ile transferde karşı karşıya gelmek üzere. Süper Lig'de ortalığı yangın yerine çevirecek yılın transferi için de harekete geçildi. Emre Belözoğlu'nun gelişi sonrasında gözden düşen ve ilk 11'deki yerini kaybeden Luiz Gustavo'nun sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılma ihtimali doğdu. Brezilyalı yıldızın yaşını, performansını ve yüksek maaşını dikkate alan Sarı-Lacivertli yönetim de yolların ayrılmasına sıcak bakabilir.

Listede ilk sırada okay yokuşlu

Emre Belözoğlu ve yöneticiler, Gustavo'nun olası ayrılığı sonrası bu bölgeye yapılacak transferi masaya yatırırken, flaş bir ismin gündeme geldiği öğrenildi. Devre arasında kiralık olarak gittiği İngiliz ekibi West Bromwich'te müthiş bir performans sergileyen Okay Yokuşlu, Fenerbahçe'nin transfer listesinde ilk sıraya yerleşti. West Brom'un Premier Lig'den düşmesi sonrası yeniden Celta Vigo'ya geri dönecek olan milli futbolcu, kariyerine İspanya'da devam etmek istemiyor. Okay'ın ilk olarak İngiltere'den teklif bekleyeceği, bunun gerçekleşmemesi halinde ise diğer alternatiflere yöneleceği öğrenildi.

Galatasaray ile transfer savaşı

Fenerbahçe, Celta Vigo ile 2 yıl daha sözleşmesi olan yıldız futbolcu için ilk olarak satın alma opsiyonlu kiralama girişiminde bulunacak. Devre arasında ismi Galatasaray ile anılan Okay Yokuşlu, Türkiye'ye dönmeyi kabul etmiş ancak İspanyol kulübü yapılan teklifi yeterli bulmayınca transfer gerçekleşmemişti. Galatasaray'ın sezon sonunda bir kez daha Okay için hamle yapması halinde ezeli rakipler arasında yeni bir transfer savaşı da gündeme gelecek. (Sabah)

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O isimden ilginç Ali Babacan iddiası: FBI adına ajanlık yaptığını biliyoruz!
Gündem

O isimden ilginç Ali Babacan iddiası: FBI adına ajanlık yaptığını biliyoruz!

Alaattin Çakıcı’nın oğlu Ali Çakıcı, babasının danışmanı Gazeteci Ferhat Aydoğan aracılığı ile açıklamada bulundu. Çakıcı’nın oğlu açıklamas..
Hamas karşılık verince radikal Yahudiler çil yavrusu gibi dağıldı
Dünya

Hamas karşılık verince radikal Yahudiler çil yavrusu gibi dağıldı

Terör devletinin Filistinlilere yönelik zulmüne roketle karşılık veren Hamas aşırı uçtaki Yahudilerin aklını aldı. Doğu Kudüs'te kutlama yap..
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden İsrail Büyükelçiliği'ne teşekkür
Gündem

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden İsrail Büyükelçiliği'ne teşekkür

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin İsrail Büyükelçiliğine teşekkür belgesi vermesi büyük tepki çekti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay