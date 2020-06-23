Süper Lig alev alev! İşte son 6 hafta ve puan durumu
Süper Lig'in 28. haftasının sonunda Başakşehir liderlik koltuğuna yerleşirken, Trabzonspor ise Alanya deplasmanından 1 puanla dönerek ikinci sırada kaldı.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sürüyor...
28. hafta oynanan maçların sona ermesinin ardından lider de değişti. Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı son saniyelerde yediği golle 2-2 berabere tamamlayan Trabzon, 57 puanla ikinci sıraya yerleşirken; Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Başakşehir ise 59 puanla liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.
G.SARAY'IN LİDERLE PUAN FARKI 8'E ÇIKTI
Pazar günü Konyaspor'a konuk olan Sivasspor, 2-2 berabere kalarak 53 puan ile 3. sırada yer aldı.
Türk Telekom Stadı'nda Gaziantep'i ağırlayan Galatasaray ise, 3-3 berabere kalarak 1 puana razı oldu. Sarı-kırmızılılar böylece 51 puan ile 4. sırada yer alırken, şampiyonluk yarışında da büyük darbe aldı.
Aslan'ın liderle arasındaki puan farkı 8'e çıktı.
KALAN MAÇLAR
Süper Lig'de ilk 4 sırada yer alan takımların kalan maçları ise şu şekilde:
Başakşehir'in kalan maçları:
Galatasaray
Antalyaspor (D)
Denizlispor
Konyaspor (D)
Kayserispor
Kasımpaşa (D)
Trabzonspor'un kalan maçları:
Ankaragücü
Galatasaray (D)
Antalyaspor
Denizlispor (D)
Konyaspor
Kayserispor (D)
Sivasspor'un kalan maçları:
Kayserispor
Kasımpaşa (D)
Yeni Malatyaspor
Fenerbahçe (D)
Gençlerbirliği
Göztepe (D)
Galatasaray'ın kalan maçları:
Başakşehir (D)
Trabzonspor
Alanyaspor (D)
Ankaragücü (D)
Göztepe
Antalyaspor (D)