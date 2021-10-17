Süper Lig 9. hafta sonuçları! Süper Lig puan durumu
Süper Lig'de 9. hafta heyecanı bir hayli fazla. Süper Lig'de 9. hafta mücadelesi oynanan Medipol Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanacak maçla başladı. 2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan 9. haftada da nefesleri kesti. Cuma ve Cumartesi günü oynanan Süper Lig 9. hafta karşılaşmalarının sonuçları ile Süper Lig puan durumu araştırılmaya başladı. Peki Süper Lig 9. hafta maçları ne oldu? Süper Lig 9. hafa maç sonuçları, puan durumu.
Süper Lig 9. hafta karşılaşması Medipol Başakşehir-Beşiktaş başı ile başladı. Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 9. haftasında ağırladığı Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Süper Lig 9. hafta karşılaşmasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 2-0 yendi. Demir Grup Sivasspor ile Fraport TAV Antalyaspor 2-2 berabere kaldı. GZT Giresunspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 yenmeyi başardı.
Süper Lig 9. hafta pazar maçları
13.30 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor (Nef)
16.00 Altay-VavaCars Fatih Karagümrük (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)
Süper Lig 9. hafta Pazartesi maçları
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)
20.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep (Yeni Hatay)
Süper Lig puan durumu