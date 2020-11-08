Süper Lig 8. hafta maç sonuçları puan durumu
Süper Lig 8. hafta maç sonuçları. Süper Lig’de 8. Hafta maçları oynanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan maçlar futbolseverler tarafından canlı takip ediliyor. Süper Lig 8. Hafta maç sonuçlarına bakacak olursak, Fenerbahçe kendi evinde Konyaspor’a 2-0 yenildi. Yeni Malatyaspor 2-0 Denizlispor, Alanyaspor-Trabzonspor maç sonucu 1-1, Beşiktaş ise Gaziantep’e 3-1 yenildi. İşte Süper Lig 8. Hafta maç sonuçları.
Süper Lig’de 8. Hafta karşılaşmaları 06 Kasım Cuma günü saat 20:00’de Gaziantep FK-Beşiktaş maçı ile başladı. Gaziantep kendi evinde Beşiktaş’ı 3-1 mağlup etti. 7 Kasım Cumartesi ise Saat 13:30’da Kasımpaşa ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa-Antalyaspor 2-2 berabere kaldı. Saatler 16:00’’yı gösterdiğinde bu kez B.B. Erzurumspor – Göztepe maçı start aldı. B.B. Erzurumspor 1-1 Göztepe eşitlik bozulmadı. Yine 7 Kasım Cumartesi günü Alanyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Bu maçın sonucu ise 1-1 eşitlikle bitti. Bus kez saatler 19:00’ı gösterdiğinde Fenerbahçe evinde Konyaspor’u ağırladı. Fenerbahçe-Konyaspor’a 2-0 mağlup oldu.
8 Kasım Pazar Süper Lig maç sonuçları
13.30 Ankaragücü 2-2 Fatih Karagümrük
13.30 Yeni Malatyaspor 2-0 Denizlispor
16.00 Kayserispor-Hatayspor
16.00 Başakşehir-Gençlerbirliği
19.00 Sivasspor-Galatasaray
Çaykur Rizespor (BAY)
Süper Lig puan durumu
Süper Lig 9. hafta maç programı