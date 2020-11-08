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Spor Süper Lig 8. hafta maç sonuçları puan durumu
Spor

Süper Lig 8. hafta maç sonuçları puan durumu

Süper Lig 8. hafta maç sonuçları. Süper Lig’de 8. Hafta maçları oynanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan maçlar futbolseverler tarafından canlı takip ediliyor. Süper Lig 8. Hafta maç sonuçlarına bakacak olursak, Fenerbahçe kendi evinde Konyaspor’a 2-0 yenildi. Yeni Malatyaspor 2-0 Denizlispor, Alanyaspor-Trabzonspor maç sonucu 1-1, Beşiktaş ise Gaziantep’e 3-1 yenildi. İşte Süper Lig 8. Hafta maç sonuçları.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 15:43:00 - 2020-11-08 15:44:17
Süper Lig 8. hafta maç sonuçları puan durumu

Süper Lig’de 8. Hafta karşılaşmaları 06 Kasım Cuma günü saat 20:00’de Gaziantep FK-Beşiktaş maçı ile başladı. Gaziantep kendi evinde Beşiktaş’ı 3-1 mağlup etti. 7 Kasım Cumartesi ise Saat 13:30’da Kasımpaşa ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa-Antalyaspor 2-2 berabere kaldı. Saatler 16:00’’yı gösterdiğinde bu kez B.B. Erzurumspor – Göztepe maçı start aldı. B.B. Erzurumspor 1-1 Göztepe eşitlik bozulmadı. Yine 7 Kasım Cumartesi günü Alanyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Bu maçın sonucu ise 1-1 eşitlikle bitti. Bus kez saatler 19:00’ı gösterdiğinde Fenerbahçe evinde Konyaspor’u ağırladı. Fenerbahçe-Konyaspor’a 2-0 mağlup oldu. 

8 Kasım Pazar Süper Lig maç sonuçları

13.30 Ankaragücü 2-2 Fatih Karagümrük 

13.30 Yeni Malatyaspor 2-0 Denizlispor

16.00 Kayserispor-Hatayspor

16.00 Başakşehir-Gençlerbirliği

19.00 Sivasspor-Galatasaray

Çaykur Rizespor (BAY)

Süper Lig puan durumu

Süper Lig 9. hafta maç programı

 

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