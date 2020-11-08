Süper Lig 8. hafta maç sonuçları puan durumu

Süper Lig’de 8. Hafta karşılaşmaları 06 Kasım Cuma günü saat 20:00’de Gaziantep FK-Beşiktaş maçı ile başladı. Gaziantep kendi evinde Beşiktaş’ı 3-1 mağlup etti. 7 Kasım Cumartesi ise Saat 13:30’da Kasımpaşa ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa-Antalyaspor 2-2 berabere kaldı. Saatler 16:00’’yı gösterdiğinde bu kez B.B. Erzurumspor – Göztepe maçı start aldı. B.B. Erzurumspor 1-1 Göztepe eşitlik bozulmadı. Yine 7 Kasım Cumartesi günü Alanyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Bu maçın sonucu ise 1-1 eşitlikle bitti. Bus kez saatler 19:00’ı gösterdiğinde Fenerbahçe evinde Konyaspor’u ağırladı. Fenerbahçe-Konyaspor’a 2-0 mağlup oldu.

8 Kasım Pazar Süper Lig maç sonuçları

13.30 Ankaragücü 2-2 Fatih Karagümrük

13.30 Yeni Malatyaspor 2-0 Denizlispor

16.00 Kayserispor-Hatayspor

16.00 Başakşehir-Gençlerbirliği

19.00 Sivasspor-Galatasaray

Çaykur Rizespor (BAY)

Süper Lig puan durumu

Süper Lig 9. hafta maç programı