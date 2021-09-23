Süper Lig 7.hafta maçları | Süper Lig 7. hafta maçları hangi gün?
Süper Lig'de 6. hafta, hafta içine denk geldi. Bu sebeple sporseverler 7.haftanın ne zaman hangi gün başlayacağını merak ediyor. Süper Lig 7. hafta maçları
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Futbolseverler 7. hafta maçlarının hangi günlerde oynanacağı merak ediyor.
Süper Lig 7.hafta maçları | Süper Lig 7. hafta maçları hangi gün?
Süper Lig'de 7. hafta 24 Eylül Cuma akşamı oynanacak Altay-Beşiktaş maçıyla başlayacak. Hafta 27 Eylül Pazartesi akşamı oynanacak iki mücadeleyle tamamlanacak.