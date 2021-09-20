Süper Lig 6. hafta maç saatleri
Süper Lig’in 5. haftası geride kalırken futbolseverler Süper Lig 6. hafta maçlarını merak ediyor. Süper Lig 5. hafta aç sonuçlarına göre Beşiktaş 13 puanla lider durumda. Süper Lig'de 6. hafta 21 Eylül Salı günü VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması ile başlayacak. Süper Lig 6. hafta maç programı Beşiktaş-Adana Demirspor, Yukatel Kayserispor-Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. İşte Süper Lig 6. hafta 21 - 23 Eylül maç saatleri.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig haftanın maç programı ile Süper Lig 6. hafta maç hakemlerini açıkladı.
Süper Lig 6. hafta 21 Eylül maç programı
17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor: Arda Kardeşler
17.00 Çaykur Rizespor-Altay: Ümit Öztürk
20.00 Beşiktaş-Adana Demirspor: Ali Palabıyık
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: Erkan Özdamar
Süper Lig 6. hafta 22 Eylül Çarşaba maç programı
17.00 Gaziantep-Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan
20.00 Yukatel Kayserispor-Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu
20.00 Göztepe-Atakaş Hatayspor: Suat Arslanboğa
Süper Lig 26. hafta 23 Eylül Perşembe maç programı
17.00 İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
20.00 Fenerbahçe-GZT Giresunspor: Cüneyt Çakır