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Spor Süper Lig 6. hafta maç saatleri
Spor

Süper Lig 6. hafta maç saatleri

Süper Lig’in 5. haftası geride kalırken futbolseverler Süper Lig 6. hafta maçlarını merak ediyor. Süper Lig 5. hafta aç sonuçlarına göre Beşiktaş 13 puanla lider durumda. Süper Lig'de 6. hafta 21 Eylül Salı günü VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması ile başlayacak. Süper Lig 6. hafta maç programı Beşiktaş-Adana Demirspor, Yukatel Kayserispor-Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. İşte Süper Lig 6. hafta 21 - 23 Eylül maç saatleri.

Yeniakit Publisher
2021-09-20 14:56:00 - 2021-09-20 14:56:56
Süper Lig 6. hafta maç saatleri

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig haftanın maç programı ile Süper Lig 6. hafta maç hakemlerini açıkladı.

Süper Lig 6. hafta 21 Eylül maç programı

17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor: Arda Kardeşler

17.00 Çaykur Rizespor-Altay: Ümit Öztürk

20.00 Beşiktaş-Adana Demirspor: Ali Palabıyık

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: Erkan Özdamar

Süper Lig 6. hafta 22 Eylül Çarşaba maç programı

17.00 Gaziantep-Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan

20.00 Yukatel Kayserispor-Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu

20.00 Göztepe-Atakaş Hatayspor: Suat Arslanboğa

Süper Lig 26. hafta 23 Eylül Perşembe maç programı

17.00 İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

20.00 Fenerbahçe-GZT Giresunspor: Cüneyt Çakır

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