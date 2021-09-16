Süper Lig 5. hafta maçları hakemi kim?
Süper Lig 4. hafta maçları geride kalırken, 10 puanla lider durumdaki takım Beşiktaş, Beşiktaş’tan sonra 10 puanla Trabzonspor, Fenerbahçe ve Konyaspor yer alırken, 5. sırada ise Galatasaray’ın puanı ise 8. Süper Lig 5. hafta maçları saat 20.00’da Öznur Kablo Yeni Malatyaspor- Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla başlayacak. Süper Lig 5. hafta maçlarının hakemleri ise merak ediliyordu. Gelen son dakika haberine göre, Süper Lig 5. hafta maçların hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 5. haftasındaki mücadeleleri yönetecek hakemler şunlar:
17 Eylül Cuma maçları
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor- Fatih Karagümrük: Hüseyin Göçek
20.00 Altay-Göztepe: Halil Umut Meler
18 Eylül Cumartesi maçları
13.30 Sivasspor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Mete Kalkavan
19.00 Antalyaspor- Beşiktaş : Ali Şansalan
19.00 Adana Demirspor-Rizespor: Cüneyt Çakır
19 Eylül Pazar maçları
13.30 Giresunspor-Konyaspor: Volkan Bayarslan
16.00 Galatasaray -Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Başakşehir- Fenerbahçe : Fırat Aydınus
19.00 Hatayspor-Kayserispor: Alper Ulusoy