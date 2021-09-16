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Spor Süper Lig 5. hafta maçları hakemi kim?
Spor

Süper Lig 5. hafta maçları hakemi kim?

Süper Lig 4. hafta maçları geride kalırken, 10 puanla lider durumdaki takım Beşiktaş, Beşiktaş’tan sonra 10 puanla Trabzonspor, Fenerbahçe ve Konyaspor yer alırken, 5. sırada ise Galatasaray’ın puanı ise 8. Süper Lig 5. hafta maçları saat 20.00’da Öznur Kablo Yeni Malatyaspor- Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla başlayacak. Süper Lig 5. hafta maçlarının hakemleri ise merak ediliyordu. Gelen son dakika haberine göre, Süper Lig 5. hafta maçların hakemleri belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 13:40:00 - 2021-09-16 13:42:53
Süper Lig 5. hafta maçları hakemi kim?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 5. haftasındaki mücadeleleri yönetecek hakemler şunlar:

17 Eylül Cuma maçları

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor- Fatih Karagümrük: Hüseyin Göçek

20.00 Altay-Göztepe: Halil Umut Meler

18 Eylül Cumartesi maçları

13.30 Sivasspor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Mete Kalkavan

19.00 Antalyaspor- Beşiktaş : Ali Şansalan

19.00 Adana Demirspor-Rizespor: Cüneyt Çakır

19 Eylül Pazar maçları

13.30 Giresunspor-Konyaspor: Volkan Bayarslan

16.00 Galatasaray -Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

19.00 Başakşehir- Fenerbahçe : Fırat Aydınus

19.00 Hatayspor-Kayserispor: Alper Ulusoy

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