Süper Lig 25. Hafta Programı belli oldu
Futbolda Spor Toto Süper Lig'de 25'inci, Spor Toto 1. Lig'de 24'üncü hafta maçları yapılacak. TFF 2. Lig'e 25'inci hafta müsabakalarıyla devam edilecek, TFF 3. Lig'de 1. ve 3. Grup'ta 22'nci, 2. Grup'ta ise 25'inci hafta karşılaşmaları oynanacak. Turkcell Kadın Süper Ligi'nde ise 11'inci hafta maçları yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın müsabaka programı şöyle:
Bugün:
20.00 Altay-Çaykur Rizespor (Alsancak Mustafa Denizli)
Yarın:
16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 GZT Giresunspor-Fenerbahçe (Çotanak Spor Kompleksi)
19.00 Galatasaray-Yukatel Kayserispor (Nef)
13 Şubat Pazar:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Antalya)
19.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor (Medical Park)
14 Şubat Pazartesi:
20.00 Atakaş Hatayspor-Göztepe (Yeni Hatay)
20.00 Adana Demirspor-Beşiktaş (Yeni Adana)