Süper Lig 22.hafta ne zaman? Bu hafta maçlar hangi gün?
Süper Lig 22.hafta maçları hafta içi mi? Süper Lig’de 21.hafta maçları tamamlandı. Gözler 22 ve 23.hafta programlarına çevrildi. Peki, Süper Lig maçları hangi gün? Süper Lig haftanın maçları
Süper Lig’de 21.hafta maçları 16 Ocak Pazar akşamı oynanan Hatay-Galatasaray maçıyla tamamlandı. Peki, 22.hafta maçları hangi gün başlayacak?
Süper Lig 22.hafta ne zaman? Bu hafta maçlar hangi gün?
22. hafta
18 Ocak Salı:
17.00 Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Kalyon)
17.00 İttifak Holding Konyaspor-Adana Demirspor (Medaş Konya Büyükşehir)
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)
19 Ocak Çarşamba:
17.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor (Çaykur Didi)
17.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Gürsel Aksel)
17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 Trabzonspor-GZT Giresunspor (Medical Park)
20.00 Fenerbahçe-Altay (Ülker)
20 Ocak Perşembe:
17.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Okulları)
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (NEF)
23. hafta
21 Ocak Cuma:
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)
22 Ocak Cumartesi:
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK (Antalya)
16.00 Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Adana)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları Sivas 4 Eylül)
19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)
23 Ocak Pazar:
13.30 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor (Yeni Hatay)
13.30 Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 GZT Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor (Çotanak)
16.00 Altay-İttifak Holding Konyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Nef)