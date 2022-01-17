Süper Lig 22. hafta maçları ne zaman saat kaçta? Yarın kimin maçı var?
Süper Lig’de 21.hafta Pazar günü oynanan maçlarla tamamlandı. Ligin 22. haftası ise 18 Ocak Salı günü başlayacak. Peki, Süper Lig’de yarın kimin maçı var? Süper Lig 22.hafta kimin maçı var?
Süper Lig’de heyecan 22. Hafta maçlarıyla devam edecek. Futbolseverler ise yarın hangi maçların oynanacağını merak etmeye başladı.
Süper Lig 22. hafta maçları ne zaman saat kaçta? Yarın kimin maçı var?
18 Ocak Salı:
17.00 Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Kalyon)
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Adana Demirspor (Medaş Konya Büyükşehir)
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)
19 Ocak Çarşamba:
17.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor (Çaykur Didi)
17.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Gürsel Aksel)
17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 Fenerbahçe-Altay (Ülker)
20.00 Trabzonspor-GZT Giresunspor (Medical Park)
20 Ocak Perşembe:
17.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Okulları)
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Nef)