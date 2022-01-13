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Spor Süper Lig 21.hafta maçları hakemleri | Süper Lig’de haftanın maçları
Spor

Süper Lig 21.hafta maçları hakemleri | Süper Lig’de haftanın maçları

Süper Lig haftanın maçları-hakemleri | Süper Lig’de 21.hafta Cuma akşamı oynanacak iki maçla başlayacak. Futbolseverler ise haftanın maçlarını ve hakemlerini araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de bu hafta hangi hakemler görev alacak? Süper Lig 21.hafta maçları

Yeniakit Publisher
2022-01-13 12:31:00 -
Süper Lig 21.hafta maçları hakemleri | Süper Lig’de haftanın maçları

Süper Lig’de 21.hafta maçları 14 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla başlayacak. Peki, bu hafta hangi maçlar oynanacak?

Süper Lig 21.hafta maçları hakemleri | Süper Lig’de haftanın maçları

14 Ocak Cuma

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Göztepe Cüneyt Çakır

20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK      Arda Kardeşler

15 Ocak Cumartesi

13.30 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor      Sarper Barış Saka

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor         Ümit Öztürk

16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor            Mete Kalkavan

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe       Atilla Karaoğlan

16 Ocak Pazar

13.30 Altay-Aytemiz Alanyaspor               Volkan Bayarslan

16.00 GZT Giresunspor-Kasımpaşa          Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray      Erkan Özdamar

Ligin 21. haftasındaki Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı, Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelendi.

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