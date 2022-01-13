Süper Lig 21.hafta maçları hakemleri | Süper Lig’de haftanın maçları
Süper Lig haftanın maçları-hakemleri | Süper Lig’de 21.hafta Cuma akşamı oynanacak iki maçla başlayacak. Futbolseverler ise haftanın maçlarını ve hakemlerini araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de bu hafta hangi hakemler görev alacak? Süper Lig 21.hafta maçları
Süper Lig’de 21.hafta maçları 14 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla başlayacak. Peki, bu hafta hangi maçlar oynanacak?
Süper Lig 21.hafta maçları hakemleri | Süper Lig’de haftanın maçları
14 Ocak Cuma
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Göztepe Cüneyt Çakır
20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK Arda Kardeşler
15 Ocak Cumartesi
13.30 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor Sarper Barış Saka
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor Ümit Öztürk
16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor Mete Kalkavan
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe Atilla Karaoğlan
16 Ocak Pazar
13.30 Altay-Aytemiz Alanyaspor Volkan Bayarslan
16.00 GZT Giresunspor-Kasımpaşa Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray Erkan Özdamar
Ligin 21. haftasındaki Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı, Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelendi.