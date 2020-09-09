Süper Lig 2020-2021 sezonunda ilk haftanın fikstürü ve hakemleri belli oldu
Süper Lig 2020-2021 sezonu ilk haftasının fikstürü ve hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig 2020-2021 sezonunun ilk haftasının fikstürünü ve karşılaşmalarda yer alacak hakemleri açıkladı.
Açılış maçını Arda Kardeşler yönetecek
Buna göre ilk haftanın açılış maçı olan ve 11 Eylül 2020'de saat 20.00'deki Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılığını ise İsmail Şencan ve Hakan Yemişken üstlenecek. Dördüncü hakem ise Erkan Özdamar olacak.
Sezonun ilk derbisi ilk haftada
Yeni sezonun ilk derbisi olan ilk haftadaki Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesini de Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcıları ise Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Ahmet Narinç olacak. Mustafa Öğretmenoğlu da dördüncü hakem olarak görev alacak.
İşte ilk haftanın fikstürü ve hakemleri:
11 Eylül Cuma
20.00 Ç.Rizespor - Fenerbahçe: Arda Kardeşler
12 Eylül Cumartesi
17.00 DG Sivasspor - Alanyaspor: Ali Palabıyık
17.00 Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor: Abdulkadir Bitigen
20.00 Göztepe - Y.Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Galatasaray - Gaziantep Futbol Kulübü: Bahattin Şimşek
13 Eylül Pazar
17.00 MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Burak Şeker
17.00 HK Kayserispor - Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu
20.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Şansalan
20.00 FT Antalyaspor - Gençlerbirliği: Yasin Kol
14 Eylül Pazartesi
20.00 Hatayspor - M.Başakşehir: Mete Kalkavan