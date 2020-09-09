Süper Lig 2020-2021 sezonunda ilk haftanın fikstürü ve hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig 2020-2021 sezonunun ilk haftasının fikstürünü ve karşılaşmalarda yer alacak hakemleri açıkladı.

Açılış maçını Arda Kardeşler yönetecek

Buna göre ilk haftanın açılış maçı olan ve 11 Eylül 2020'de saat 20.00'deki Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılığını ise İsmail Şencan ve Hakan Yemişken üstlenecek. Dördüncü hakem ise Erkan Özdamar olacak.

Sezonun ilk derbisi ilk haftada

Yeni sezonun ilk derbisi olan ilk haftadaki Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesini de Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcıları ise Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Ahmet Narinç olacak. Mustafa Öğretmenoğlu da dördüncü hakem olarak görev alacak.

İşte ilk haftanın fikstürü ve hakemleri:

11 Eylül Cuma

20.00 Ç.Rizespor - Fenerbahçe: Arda Kardeşler

12 Eylül Cumartesi

17.00 DG Sivasspor - Alanyaspor: Ali Palabıyık

17.00 Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor: Abdulkadir Bitigen

20.00 Göztepe - Y.Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Galatasaray - Gaziantep Futbol Kulübü: Bahattin Şimşek

13 Eylül Pazar

17.00 MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Burak Şeker

17.00 HK Kayserispor - Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu

20.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Şansalan

20.00 FT Antalyaspor - Gençlerbirliği: Yasin Kol

14 Eylül Pazartesi

20.00 Hatayspor - M.Başakşehir: Mete Kalkavan