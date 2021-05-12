Süper Lig 2020-2021 sezonu son maçları ne zaman?
Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi kıran kırana geçiyor. Süper Lig’in 2020-2021 sezonu şampiyonu son hafta maçlarıyla belli olacak. Süper Lig’de 42. hafta için büyük heyecan yaşanıyor. Şampiyonun belli olacağı haftanın maçları merak ediliyor. Peki, Süper Lig 2020-2021 sezonu son maçları ne zaman? Süper Lig 42. Hafta maçları ne zaman yapılacak?
Süper Lig’in şampiyonu 42. Haftanın maçlarıyla belli olacak. Şampiyonluk için kıyasıya mücadele eden üç büyük takımın maçlarının hangi tarihte oynanacağı merak konusu oldu. Süper Lig 2020-2021 sezonunun sona ereceği haftada şampiyonda belli olacak.
Süper Lig 2020-2021 sezonu son maçları ne zaman?
Süper Lig 2020-2021 sezonu son hafta maçları 15 Mayıs 2021 tarihi saat 20.30’da başlayacak. Söz konusu maçların sonunda Süper Lig’in şampiyonu belli olacak.
Süper Lig 42. Hafta fikstürü şu şekilde;
Fatih Karagümrük-Denizlispor
Göztepe-Beşiktaş
Trabzonspor-Gençlerbirliği
Galatasaray-Yeni Malatyaspor
Hatayspor-Gaziantep FK
Çaykur Rizespor-Başakşehir FK
Kayserispor-Fenerbahçe
MKE Ankaragücü-Alanyaspor
Antalyaspor-Konyaspor
Sivasspor-Kasımpaşa