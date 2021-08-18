Süper Lig 2. Hafta maçları? Bu hafta hangi maçlar var?
Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig’de heyecan 13 Ağustos’ta başladı. İlk hafta maçlarının tamamlanmasının ardından gözler 2.haftaya çevrildi. Peki, bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig haftanın programı | Bu hafta hangi maçlar oynanacak? Süper Lig puan durumu
Süper Lig’de özlem geçtiğimiz hafta sona erdi. İlk hafta Trabzonspor deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 5-1 mağlup etti. Bordo-mavililer bu sonuçlar haftayı lider kapattı. Peki, 2.hafta programı belli oldu mu?
Süper Lig 2. Hafta maçları? Bu hafta hangi maçlar var?
Süper Lig’de 2.hafta 20 Ağustos Cuma akşamı oynanacak Kayserispor-Adana Demirspor ile başlayacak.
Süper Lig’de 2. hafta programı
20 Ağustos Cuma
20.30 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor
21 Ağustos Cumartesi
19.15 Kasımpaşa-GZT Giresunspor
19.15 Çaykur Rizespor-Vavacars Fatih Karagümrük
21.45 Gaziantep-Beşiktaş
21.45 Aytemiz Alanyaspor-Altay
22 Ağustos Pazar
19.15 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir
21.45 Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor
21.45 Göztepe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
23 Ağustos Pazartesi
19.15 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor
21.45 Galatasaray-Atakaş Hatayspor