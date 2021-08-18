  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Erdoğan açıkladı! 2.5 milyon konut tamamlandı
Abdürreşid İbrahim rahmetle anılıyor
Asırlardır süren hüzün: Kerbela
Fatih Erbakan: Afganistan konusunda arabuluculuğa hazırız
Spor Süper Lig 2. Hafta maçları? Bu hafta hangi maçlar var?
Spor

Süper Lig 2. Hafta maçları? Bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig’de heyecan 13 Ağustos’ta başladı. İlk hafta maçlarının tamamlanmasının ardından gözler 2.haftaya çevrildi. Peki, bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig haftanın programı | Bu hafta hangi maçlar oynanacak? Süper Lig puan durumu

Yeniakit Publisher
2021-08-18 11:06:00 -
Süper Lig 2. Hafta maçları? Bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig’de özlem geçtiğimiz hafta sona erdi. İlk hafta Trabzonspor deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 5-1 mağlup etti. Bordo-mavililer bu sonuçlar haftayı lider kapattı. Peki, 2.hafta programı belli oldu mu?

Süper Lig 2. Hafta maçları? Bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig’de 2.hafta 20 Ağustos Cuma akşamı oynanacak Kayserispor-Adana Demirspor ile başlayacak.

Süper Lig’de 2. hafta programı

20 Ağustos Cuma

20.30 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor

21 Ağustos Cumartesi

19.15 Kasımpaşa-GZT Giresunspor

19.15 Çaykur Rizespor-Vavacars Fatih Karagümrük

21.45 Gaziantep-Beşiktaş

21.45 Aytemiz Alanyaspor-Altay

22 Ağustos Pazar

19.15 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir

21.45 Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor

21.45 Göztepe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

23 Ağustos Pazartesi

19.15 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor

21.45 Galatasaray-Atakaş Hatayspor

 

Fernando Lucas Martins kimdir kaç yaşında?
Fernando Lucas Martins kimdir kaç yaşında?

Spor

Fernando Lucas Martins kimdir kaç yaşında?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay