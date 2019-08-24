Süper lig 2. hafta maç skorları Süper lig 2. hafta maç sonuçları Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İlk hafta maçlarının ardından 2. hafta heyecanı 23 Ağustos cuma akşamı start aldı ve hafta 26 Ağustos Pazartesi akşamı, Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği maçıyla son bulacak. Bugün ise 24 Ağustos cumartesi akşamı Ankaragücü-Kayserispor, Alanyaspor- Kasımpaşa ve Başakşehir- Fenerbahçe mücadeleleri için heyecan sürüyor. Peki süper lig 2. hafta 24 Ağustos cumartesi maç sonuçları ne? İşte Süper lig 2. hafta maç sonuçları süper lig 2. hafta 24 Ağustos cumartesi sonuçları

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İlk hafta maçlarının ardından 2. hafta heyecanı 23 Ağustos cuma akşamı start aldı ve hafta 26 Ağustos Pazartesi akşamı, Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği maçıyla son bulacak. Bugün ise 24 Ağustos cumartesi akşamı Ankaragücü-Kayserispor, Alanyaspor- Kasımpaşa ve Başakşehir- Fenerbahçe mücadeleleri için heyecan sürüyor. Peki süper lig 2. hafta 24 Ağustos cumartesi maç sonuçları ne? İşte Süper lig 2. hafta maç sonuçları süper lig 2. hafta 24 Ağustos cumartesi sonuçları Süper lig 2. hafta 24 Ağustos cumartesi maç sonuçları ne? Ankaragücü-Kayserispor 1-1 Alanyaspor -Kasımpaşa 0-0 Başakşehir -Fenerbahçe 0-0 Süper Lig'de 2. hafta heyecanı 23 Ağustos cuma günü Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Göztepe karşılaşmasıyla başladı. Bugün 24 Ağustos cumartesi günü ise Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor, Alanyaspor-Kasımpaşa ve Başakşehir-Fenerbahçe karşılaşmaları gerçekleşecek. Süper Lig'de 2. haftanın programı şöyle: 23 Ağustos Cuma: 20.30 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park) 24 Ağustos Cumartesi: 19.15 MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor (Eryaman) 21.45 Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları) 21.45 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) 25 Ağustos Pazar: 19.15 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi) 19.15 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor (Medical Park) 21.45 Antalyaspor-Yukatel Denizlispor (Antalya) 21.45 Galatasaray-Konyaspor (Türk Telekom) 26 Ağustos Pazartesi: 20.00 Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği (Kalyon)

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