Süper Lig 1.hafta maçları ne zaman? Süper Lig ne zaman başlayacak?
Süper Lig’de sezon mayıs ayında sona erdi. Futbolseverler ise 2022-2023 sezonunun başlamasını sabırsızlıkla bekliyor. Bu sebeple sık sık ‘Maçlar ne zaman başlayacak?’ sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Süper Lig 1.hafta ne zaman başlayacak? Süper Lig 1.hafta maçları:
Futbolseverler büyük bir hasretle Süper Lig’in başlamasını bekliyor. Peki, 2022-2023 sezonu ne zaman başlayacak?
Süper Lig 1.hafta maçları ne zaman? Süper Lig ne zaman başlayacak?
Süper Lig 5, 6, 7 ve 8 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023'te sona erecek.
Katar'da 21 Kasım-18 Aralık 2022'de düzenlenecek FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig'e 14 Kasım Pazartesi gününden itibaren ara verilecek.
Süper Lig 1.hafta maçları
Sivasspor-Gaziantep FK
Antalyaspor-Galatasaray
Fatih Karagümrük-Alanyaspor
Beşiktaş-Kayserispor
MKE Ankargücü-Konyaspor
M.Başakşehir-Kasımpaşa
İstanbulspor-Trabzonspor
Fenerbahçe-Ümreniyespor
Giresunspor-Adana Demirspor
Haftayı bay geçen takım: Hatayspor