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Spor Süper Lig 16.hafta maçları ne zaman? Süper Lig 16.hafta programı:
Spor

Süper Lig 16.hafta maçları ne zaman? Süper Lig 16.hafta programı:

Süper Lig'de 16.hafta heyecanı bugün başlayacak. Futbolseverler ise haftanın maçlarını ve hakemlerini araştırıyor. Peki, Süper Lig'de 16.hafta hangi maçlar var?

Yeniakit Publisher
2022-12-27 10:54:00 -
Süper Lig 16.hafta maçları ne zaman? Süper Lig 16.hafta programı:

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta heyecanı 27 Aralık Salı, 28 Aralık Çarşamba ve 29 Aralık Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu karşılaşmalarda görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.

Spor Toto Süper Lig’de 16. haftanın programı ve hakemler şöyle:

Bugün

17.00 MKE Ankaragücü - Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz

17.00 Medipol Başakşehir - FTA Antalyaspor: Halil Umut Meler

20.00 Fenerbahçe - Hatayspor: Sarper Barış Saka

28 Aralık Çarşamba

17.00 Corendon Alanyaspor - Kayserispor: Tugay Kaan Numanoğlu

17.00 İstanbulspor - Kasımpaşa: Suat Arslanboğa

20.00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor: Ümit Öztürk

29 Aralık Perşembe

17.00 Sivasspor - Galatasaray: Erkan Özdamar

17.00 Giresunspor - Gaziantep FK: Zorbay Küçük

20.00 Beşiktaş - Adana Demirspor: Ali Şansalan

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