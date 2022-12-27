Süper Lig 16.hafta maçları ne zaman? Süper Lig 16.hafta programı:
Süper Lig'de 16.hafta heyecanı bugün başlayacak. Futbolseverler ise haftanın maçlarını ve hakemlerini araştırıyor. Peki, Süper Lig'de 16.hafta hangi maçlar var?
Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta heyecanı 27 Aralık Salı, 28 Aralık Çarşamba ve 29 Aralık Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu karşılaşmalarda görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.
Spor Toto Süper Lig’de 16. haftanın programı ve hakemler şöyle:
Bugün
17.00 MKE Ankaragücü - Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz
17.00 Medipol Başakşehir - FTA Antalyaspor: Halil Umut Meler
20.00 Fenerbahçe - Hatayspor: Sarper Barış Saka
28 Aralık Çarşamba
17.00 Corendon Alanyaspor - Kayserispor: Tugay Kaan Numanoğlu
17.00 İstanbulspor - Kasımpaşa: Suat Arslanboğa
20.00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor: Ümit Öztürk
29 Aralık Perşembe
17.00 Sivasspor - Galatasaray: Erkan Özdamar
17.00 Giresunspor - Gaziantep FK: Zorbay Küçük
20.00 Beşiktaş - Adana Demirspor: Ali Şansalan