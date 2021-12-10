Süper Lig 16.hafta maçları | Bu hafta hangi maçlar var?
Süper Lig haftanın programı | Futbolseverler hafta sonu hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig puan durumu
Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. 16.hafta Altay-Hatay maçıyla başlayacak. Peki, hafta sonu hangi maçlar oynanacak?
Süper Lig 16.hafta maçları | Bu hafta hangi maçlar var?
10 Aralık Cuma
20.00 Altay-Atakaş Hatayspor
11 Aralık Cumartesi
13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor
16.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa
16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor
12 Aralık Pazar
13.30 Adana Demirspor-GZT Giresunspor
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor
19.00 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor
13 Aralık Pazartesi
18.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray
20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe