  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Süper Lig 16.hafta maçları | Bu hafta hangi maçlar var?
Spor

Süper Lig 16.hafta maçları | Bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig haftanın programı | Futbolseverler hafta sonu hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig puan durumu

Yeniakit Publisher
2021-12-10 16:32:00 -
Süper Lig 16.hafta maçları | Bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. 16.hafta Altay-Hatay maçıyla başlayacak. Peki, hafta sonu hangi maçlar oynanacak?

Süper Lig 16.hafta maçları | Bu hafta hangi maçlar var?

10 Aralık Cuma

20.00 Altay-Atakaş Hatayspor

11 Aralık Cumartesi

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor

16.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa

16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor

12 Aralık Pazar

13.30 Adana Demirspor-GZT Giresunspor

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor

19.00 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor

13 Aralık Pazartesi

18.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray

20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşverenlerin asgari ücretle ilgili son teklifi ortaya çıktı
Ekonomi

İşverenlerin asgari ücretle ilgili son teklifi ortaya çıktı

Türk-İş Başkanı Ergun Atalay ve TİSK Başkanı Burak Akkol, asgari ücretle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Yok öyle ‘faizci’ deyip ortadan kaybolmak! Şimdi ver cevabını verebiliyorsan Davutoğlu
Siyaset

Yok öyle ‘faizci’ deyip ortadan kaybolmak! Şimdi ver cevabını verebiliyorsan Davutoğlu

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ekonomi..
İşsşizlik rakamları açıklandı
Ekonomi

İşsşizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Ekim'de işsizlik bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 11,2 oldu...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay