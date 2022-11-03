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Spor Süper Lig 13.hafta hangi maçlar var? Haftanın programı
Spor

Süper Lig 13.hafta hangi maçlar var? Haftanın programı

Süper Lig’de heyecan 13.hafüa maçlarıyla devam edecek. Futbolseverler bu sebeple haftanın maçlarını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar oynanacak?

Yeniakit Publisher
2022-11-03 13:50:00 -
Süper Lig 13.hafta hangi maçlar var? Haftanın programı

Süper Lig’de haftanın maçları araştırılmaya başlandı. Peki, bugün kimin hangi takımların maçları var?

Süper Lig 13.hafta hangi maçlar var? Haftanın programı

4 Kasım Cuma

20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Corendon Alanyaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

20.00 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)

5 Kasım Cumartesi

14.30 Bitexen Giresunspor-İstanbulspor (Çotanak)

20.00 Galatasaray-Beşiktaş (Nef)

6 Kasım Pazar

14.30 Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor (Kalyon)

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Trabzonspor-Arabam.com Konyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

7 Kasım Pazartesi

20.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)

20.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir (Yeni Hatay)

 

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