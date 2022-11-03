Süper Lig 13.hafta hangi maçlar var? Haftanın programı
Süper Lig’de heyecan 13.hafüa maçlarıyla devam edecek. Futbolseverler bu sebeple haftanın maçlarını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar oynanacak?
Süper Lig’de haftanın maçları araştırılmaya başlandı. Peki, bugün kimin hangi takımların maçları var?
Süper Lig 13.hafta hangi maçlar var? Haftanın programı
4 Kasım Cuma
20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Corendon Alanyaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
20.00 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)
5 Kasım Cumartesi
14.30 Bitexen Giresunspor-İstanbulspor (Çotanak)
20.00 Galatasaray-Beşiktaş (Nef)
6 Kasım Pazar
14.30 Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor (Kalyon)
17.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Trabzonspor-Arabam.com Konyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
7 Kasım Pazartesi
20.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)
20.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir (Yeni Hatay)