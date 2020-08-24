Türkiye'deki ilk ulusal futbol turnuvası 1924'ten 1951'e kadar Türkiye Futbol Şampiyonası ismiyle düzenlendi. Türkiye'deki en üst seviyede oynanan futbol ligine Süper Lig deniyor. Süper Lig maçları futbolseverler tarafından yoğun olarak takip ediliyor.

Süper Lig’de toplam kaç maç oynanır?

Süper Lig maçları Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay sürer. Süper Lig’de 34 haftada ve 306 maç oynanır. 2015-2016 sezonundan sonra lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollanıyor.

Süper Lig'de hangi takımlar şampiyon oldu?

Süper Lig'de 6 takım; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor ve İstanbul Başakşehir şampiyonluk alabilmiştir.