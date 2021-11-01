Süper Lig 12.hafta maçları | Süper Lig haftanın maçları
Süper Lig bu haftanın programı | Süper Lig'de 11.hafta 1 Kasım Pazartesi akşamı oynanacak Giresunspor-Antalyaspor ve Başakşehir-Adana Demir maçlarıyla sona erecek. Futbolseverler bir sonraki haftanın programını araştırmaya başladı. Peki, bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 12.hafta maçları
Süper Lig’de 12.hafta 5 Kasım Cuma akşamı oynanacak iki maçla başlayacak. Peki, bu hafta hangi maçlar var?
Süper Lig 12.hafta maçları | Süper Lig haftanın maçları
5 Kasım Cuma
20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa
20.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor
6 Kasım Cumartesi
13.30 Demir Grup Sivasspor-GZT Giresunspor
16.00 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir
16.00 Antalyaspor-Altay
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor
7 Kasım Pazar
13.30 Göztepe-Konyaspor
16.00 Fatih Karagümrük-Galatasaray
16.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor
19.00 Fenerbahçe-Kayserispor