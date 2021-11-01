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Spor Süper Lig 12.hafta maçları | Süper Lig haftanın maçları
Spor

Süper Lig 12.hafta maçları | Süper Lig haftanın maçları

Süper Lig bu haftanın programı | Süper Lig'de 11.hafta 1 Kasım Pazartesi akşamı oynanacak Giresunspor-Antalyaspor ve Başakşehir-Adana Demir maçlarıyla sona erecek. Futbolseverler bir sonraki haftanın programını araştırmaya başladı. Peki, bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 12.hafta maçları

Yeniakit Publisher
2021-11-01 11:33:00 -
Süper Lig 12.hafta maçları | Süper Lig haftanın maçları

Süper Lig’de 12.hafta 5 Kasım Cuma akşamı oynanacak iki maçla başlayacak. Peki, bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig 12.hafta maçları | Süper Lig haftanın maçları

5 Kasım Cuma

20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa

20.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor

6 Kasım Cumartesi

13.30 Demir Grup Sivasspor-GZT Giresunspor

16.00 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir

16.00 Antalyaspor-Altay

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor

7 Kasım Pazar

13.30 Göztepe-Konyaspor

16.00 Fatih Karagümrük-Galatasaray

16.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor

19.00 Fenerbahçe-Kayserispor

 

 

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