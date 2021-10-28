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Spor Süper Lig 11.hafta | Bu hafta hangi maçlar var?
Spor

Süper Lig 11.hafta | Bu hafta hangi maçlar var?

Haftanın maçları | Süper Lig'de 11.hafta 29 Ekim Cuma akşamı oynanacak maçla başlayacak. Peki, bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig 11. hafta hakemleri

Yeniakit Publisher
2021-10-28 21:03:00 -
Süper Lig 11.hafta | Bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig’de heyecan 11.hafta maçlarıyla devam edecek. Futbolseverler 11 hafta maçlarının ne zaman oynanacağını araştırıyor. Peki, Cuma akşamı hangi maçlar var?

Süper Lig 11.hafta | Bu hafta hangi maçlar var?

29 Ekim Cuma:

20.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

30 Ekim Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

16.00 Altay-Demir Grup Sivasspor: Erkan Özdamar

16.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: Cüneyt Çakır

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe: Fırat Aydınus

31 Ekim Pazar:

13.30 Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük: Burak Şeker

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: Mete Kalkavan

19.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu

1 Kasım Pazartesi:

20.00 GZT Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor: Suat Arslanboğa

20.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor: Arda Kardeşler

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