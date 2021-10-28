Süper Lig 11.hafta | Bu hafta hangi maçlar var?
Haftanın maçları | Süper Lig'de 11.hafta 29 Ekim Cuma akşamı oynanacak maçla başlayacak. Peki, bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig 11. hafta hakemleri
Süper Lig’de heyecan 11.hafta maçlarıyla devam edecek. Futbolseverler 11 hafta maçlarının ne zaman oynanacağını araştırıyor. Peki, Cuma akşamı hangi maçlar var?
Süper Lig 11.hafta | Bu hafta hangi maçlar var?
29 Ekim Cuma:
20.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
30 Ekim Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
16.00 Altay-Demir Grup Sivasspor: Erkan Özdamar
16.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: Cüneyt Çakır
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe: Fırat Aydınus
31 Ekim Pazar:
13.30 Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük: Burak Şeker
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: Mete Kalkavan
19.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu
1 Kasım Pazartesi:
20.00 GZT Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor: Suat Arslanboğa
20.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor: Arda Kardeşler