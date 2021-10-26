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Spor Süper Lig 10. hafta puan durumu! Süper Lig maç sonuçları
Spor

Süper Lig 10. hafta puan durumu! Süper Lig maç sonuçları

Süper Lig 10. hafta maçları sona erdi. Futbolseverler Süper Lig’in 10. haftasında derbi heyecanı yaşadı. Süper Lig'in 10. haftasında oynanan derbi maçta Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Derbinin tamamlanmasıyla birlikte Süper Lig 10. hafta maç sonuçları ile birlikte Süper Lig puan durumu da sorgulanır oldu. Peki Süper Lig puan durumu nedir? Süper Lig’de lider kim? İşte Süper Lig 10. hafta maç sonuçları ve Süper Lig 10. hafta puan durumu.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 10:06:00 - 2021-10-26 10:07:36
Süper Lig 10. hafta puan durumu! Süper Lig maç sonuçları

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti .Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı. 90+1. dakikada Kerem'in ceza alanı önünden şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. Beşiktaş karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Süper Lig 10. hafta maç sonuçları:

Deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yenen Trabzonspor, puanını 24'e çıkardı ve namağlup liderliğini sürdürdü. Hanelerine 20'şer puan yazdıran Atakaş Hatayspor ikinci, Beşiktaş üçüncü, Aytemiz Alanyaspor ise dördüncü sırada yer aldı. Öte yandan Çaykur Rizespor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek bu sezon ilk kez kazandı. Ligde 10. hafta itibarıyla galibiyeti bulunmayan takım da kalmadı.

Süper Ligin 10. haftasında oynanan maçların sonuçları:

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Altay: 2-1

Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: 2-1

Gaziantep FK-GZT Giresunspor: 1-1

İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Kayserispor: 2-0

Göztepe-Trabzonspor: 0-1

VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor: 1-1

Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: 1-2

Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor: 1-1

Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: 1-2

Beşiktaş-Galatasaray: 2-1

Süper Lig puan durumu 10. hafta

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