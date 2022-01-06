Süper Kupa'nın sahibi belli oldu

15. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa mücadelesinde 2020-2021 Yılı Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Antalyaspor, Katar’ın başkenti Doha’da karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 eşitlikle tamamlanan maçta siyah-beyazlılar penaltı atışları sonucunda rakibini 4-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Normal sürede atılan her iki gol de Atiba'dan geldi. Tecrübeli futbolcu, 33. dakikada rakip fileleri, 74. dakikada kendi ağlarını sarstı.

Beşiktaş tarihinde bir ilk!

Böylece Beşiktaş, kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı üst üste kazanmış oldu.

Beşiktaş 1-1 Fraport TAV Antalyaspor

STAT: Ahmed Bin Ali

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Süleyman Özay, Candaş Elbil

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu - Rosier, Vida, Montero, Rıdvan Yılmaz (Dk. 103 Welinton), Josef, Pjanic (Dk. 68 Umut Meraş), Atiba, Kenan Karaman (Dk. 85 Emirhan İlkhan), Larin (Dk. 79 Teixeira), Batshuayi

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin - Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudryashov, Eren Albrayrak (Dk. 46 Mukairu), Doğukan Sinik (Dk. 98 Mustafa Erdilman), Poli (Dk. 95 Floranus), Milosevic (Dk. 64 Hakan Özmert), Güray Vural, Ghacha (Dk. 64 Amilton), Crivelli (Dk. 75 Gökdeniz Bayrakdar)

GOLLER: Dk. 33 Atiba (Beşiktaş) - Dk. 74 Atiba (KK) (Fraport TAV Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Pjanic, Welinton (Beşiktaş) - Veysel Sarı, Boffin (Fraport TAV Antalyaspor)

Penaltıl atışlarında Ersin kahramanlaştı!

Penaltı atışlarında Beşiktaş; Teixeira, Batshuayi, Atiba ve Vida ile vuruşları gole çevirdi.

Fraport TAV Antalyaspor'da ise Güray Vural ve Hakan Özmert penaltı atışlarından gol bulurken, Mustafa Erdilman'ın vuruşunda kaleci Ersin gole izin vermedi. Floranus'un penaltı atışında ise top direkten döndü.

Penaltı atışlarında rakibine 4-2 üstünlük kuran Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'nın sahibi oldu.