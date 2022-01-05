Süper Kupa sahibini Katar'da buluyor! İşte Beşiktaş ve Antalyaspor'un finaldeki ilk 11'leri

Kartal, kupayı 2. kez müzesine götürmeye çalışacak. Akdeniz ekibi ise tarihinde ilk kez çıkacağı finali mutlu sonla tamamlamayı amaçlıyor.

Maçın hakemi Halil Umut Meler

Beşiktaş- Antalyaspor Süper Kupa maçını Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Candaş Elbil yapacak. Müsabakada 4. hakem ise Atilla Karaoğlan olacak. Erkan Özdamar VAR, Özgüç Türkalp ve Erdinç Sezertam AVAR görevi üstlenecek.

Kartal'da eksik çok

Necip Uysal, Can Bozdağan, Salih Uçan, Güven Yalçın ve Serdar Saatçı'nın yanı sıra kamp kadrosuna alınmayan Oğuzhan Özyakup ile birlikte sakatlıkları süren Mert Günok, Gökhan Töre ve Kevin N'Koudou'dan bu maçta faydalanamayacak. Öte yandan dün yapılan yeni testte pozitif olduğu ortaya çıkan Rachid Ghezzal ve temaslı bulunan Mehmet Topal da kadrodan çıkarıldı.

Antalyaspor'da 7 oyuncu yok

Antalya temsilcisinde bugünkü maç öncesinde önemli eksikler var. Sakatlıkları bulunan Doğukan Nelik, Harun Alpsoy ve Ufuk Akyol, Beşiktaş maçının kadrosunda yer almadı. Öte yandan Antalyaspor'da Erkan Eyibil, Naldo, Fredy ve Haji Wright, Süper Kupa'da Beşiktaş maçında sahaya çıkamayacak diğer isimler.

İşte ilk 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Pjanic, Larin, Kenan, Batshuayi.

Antalyaspor: Boffin, Eren, Doğukan, Milosevic, Güray, Kudriashov, Poli, Crivelli, Ghacha, Bünyamin, Veysel