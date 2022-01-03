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Spor Süper Kupa maçı ne zaman hangi kanalda? Beşiktaş-Antalya maçı hangi gün?
Spor

Süper Kupa maçı ne zaman hangi kanalda? Beşiktaş-Antalya maçı hangi gün?

Süper Kupa maçı nerede oynanacak? 2020-2021 sezonunun şampiyonu Beşiktaş ile kupa finalisti Antalyaspor, Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Futbolseverler Süper Kupa maçının ne zaman nerede oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Beşiktaş-Antalya maçı hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-01-03 09:49:00 -
Süper Kupa maçı ne zaman hangi kanalda? Beşiktaş-Antalya maçı hangi gün?

Süper Lig’di ilk yarı 27 Aralık’ta oynanan 19.hafta maçlarıyla sona erdi. Futbolseverler ise gözlerini Süper Kupa finaline çevirdi. Geçen sezonun şampiyonu ile Türkiye Kupası finalistinin karşı karışa geleceği maçın ne zaman saat kaçta oynanacağı merak ediliyor.

Süper Kupa maçı ne zaman hangi kanalda? Beşiktaş-Antalya maçı hangi gün?

Beşiktaş ile Antalyaspor 5 Ocak Çarşamba akşamı karşı karşıya gelecek. Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Final maçı ATV ekranlarından naklen yayımlanacak.

Öte yandan Katar'da oynanacak olan maçın bilet satışları da başladı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Ahmed Bin Ali Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçın biletleri, karşılaşmaya ev sahipliği yapacak olan Katar Futbol Federasyonunun internet sitesinden satışa sunuldu. Futbolseverler, belirtilen kuralları yerine getirmek koşuluyla bilet alabilecek" ifadeleri kullanıldı.

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