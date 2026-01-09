TFF açıkladı! Süper Kupa finalinin saati değişti
TFF’den açıklama geldi. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının saati hava şartları sebebiyle 18.45 olarak değiştirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçının saatini 20.30'dan 18.45'e aldığını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 10 Ocak Cumartesi günü (yarın) oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 finalinin başlama saatinin meteorolojik değerlendirmeler ve kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından değiştirilmesine karar verilmiştir. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda daha önce 20.30'da başlaması planlanan müsabakanın başlangıç saati, İstanbul Valiliğinin yağış ve kuvvetli rüzgara yönelik uyarıları da dikkate alınarak saat 18.45'e çekilmiştir.