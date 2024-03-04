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Spor Süper Kupa finali Arabistan'da yapılamadı ama Arap kökenli o şehirde yapılacak
Spor

Süper Kupa finali Arabistan'da yapılamadı ama Arap kökenli o şehirde yapılacak

Yeniakit Publisher
2024-03-04 15:55:00 -
Süper Kupa finali Arabistan'da yapılamadı ama Arap kökenli o şehirde yapılacak

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Trendyol Süper Kupa finali Anadolu Araplarının yoğun olarak yaşadığı Şanlıurfa'da yapılacak. Süper Kupa finalinin saati 21:30 olarak belirlendi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Trendyol Süper Kupa finali Anadolu Araplarının yoğun olarak yaşadığı Şanlıurfa'da yapılacak. Süper Kupa finalinin saati 21:30 olarak belirlendi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan Pazar günü oynanacak Turkcell Süper Kupa finalinin başlama saati 21.30 olarak değiştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonun açıklamasına göre, geçen sezon Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe arasında 7 Nisan Pazar günü oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının başlama saatinde güncelleme yapıldı. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda daha önce 21.00 olarak planlanan müsabakanın başlangıç saatinin 21.30 şeklinde değiştirilmesine karar verildi.

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