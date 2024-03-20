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Dünya Süper güç korkudan kaçmış! Eski Genelkurmay Başkanı itiraf etti
Dünya

Süper güç korkudan kaçmış! Eski Genelkurmay Başkanı itiraf etti

Yeniakit Publisher
2024-03-20 00:42:00 -
Süper güç korkudan kaçmış! Eski Genelkurmay Başkanı itiraf etti

ABD'nin eski Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Afganistan'dan çekilme sürecinin "stratejik bir başarısızlık" olduğunu kaydederek, çekilmeseler Taliban'la savaş halinde olacaklarını söyledi.

ABD Temsilciler Meclisindeki oturumda Afganistan'dan çekilme süreciyle ilgili soruları yanıtlayan ABD'nin eski Genelkurmay Başkanı Milley, Afganistan işgaline dair pek çok başlığı değerlendirdi.

Milley, Afganistan'dan geri çekilme sürecinde sivillerin tahliyesiyle ilgili olarak ABD Dışişleri Bakanlığını suçlayarak "Savaşmayan unsurların tahliyesi kararını Dışişleri Bakanlığı 14 Ağustos'ta (2021) aldı ancak çok geç kalmış bir karardı." diye konuştu.

20 yıllık savaşın ardından çekilme sürecinin daha iyi yönetilmesi gerektiğini anlatan Milley, ABD'nin Afganistan'da yapmak istediği şeylerin çoğunda başarılı olamadığını, "Bu stratejik bir başarısızlıktır." sözleriyle dile getirdi.

Geride ne kadar Amerikalı kaldığını bilmiyorum

Afganistan'da kaç Amerikalının kaldığı konusundaki soruları da yanıtlayan Milley, sürecin başında kaç kişi olduğunu tam bilmedikleri için çekilme tamamlandığında kaç kişi kaldığını da bilmediklerini söyledi.
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Milley, "Bu konuda dürüst olacağım, Afganistan'da geride kalan Amerikalıların tam sayısını bilmiyorum." dedi.

Aynı oturuma katılan ABD'nin eski Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Kenneth F. McKenzie de tahliye sürecinin kötü yönetildiğini ancak sürecin Dışişleri Bakanlığının geç hareket etmesinden kaynaklandığını savundu.

Milley ile McKenzie, Amerikan istihbaratının da Afganistan'dan geri çekilme sürecinde başarılı bir sınav vermediğini, çekilme sonrası senaryolar konusunda istihbarat unsurlarının zayıf kaldığını anlattı.

ABD'nin 7 Ekim 2001'de başlayan Afganistan'daki işgali, 20 yılın ardından 31 Ağustos 2021 günü askerlerinin tümünün ülkeden çekilmesiyle sona ermişti.

29 Şubat 2020'de ABD, Afganistan'daki ABD birliklerinin önemli ölçüde geri çekilmesinin önünü açan ve Taliban'dan ülkenin terörist faaliyetler için kullanılmayacağına dair garantiler içeren bir anlaşma imzalamıştı. Barış anlaşması çerçevesinde nihai geri çekilme için 1 Mayıs 2021'i kesin bir tarih olarak belirleyen Afganistan'dan geri çekilme süreci başlamıştı.

ABD Başkanlığına seçilmesinin ardından Joe Biden, kendisine miras kalan 1 Mayıs tarihini 31 Ağustos 2021'e ertelemişti. 15 Ağustos'ta Taliban, başkent Kabil’i kuşatmış ve yönetimi "barışçıl" yollarla devralmıştı.

Kaynak: AA

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