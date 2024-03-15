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Dünya Süper güç fırtınaya diz çöktü
Dünya

Süper güç fırtınaya diz çöktü

Yeniakit Publisher
2024-03-15 20:16:00 -
Süper güç fırtınaya diz çöktü

ABD’nin Indiana ve Ohio eyaletlerinde etkili olan şiddetli kasırga ve hortumda en az iki kişi hayatını kaybetti.

ABD’nin Indiana ve Ohio eyaletlerinde etkili olan şiddetli kasırga ve hortumda en az iki kişi hayatını kaybetti.

ABD’nin Indiana eyaletinin doğusu ile Ohio eyaletinin batısında dün akşam saatlerinde şiddetli fırtına ve hortum meydana geldi. Hortum nedeniyle büyük panik yaşanırken, bazı kasabalar yerle bir oldu, evlerde büyük hasar oluştu.

Ohio’ya bağlı Logan County Şerifi Randall Dodds, Lakeview köyünde yer alan Geiger Mobil Ev Parkı'nda 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Indiana'da en az 38, Ohio'da ise 20 kişinin yaralandığı, hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Fırtına Tahmin Merkezi'ne göre perşembe gecesi itibarıyla Indiana'da iki, Ohio'da ise beş hortum etkili oldu. Indiana eyaletinde en az 5 bin, Ohio'da ise 20 binden fazla ev ve iş yerinde elektrik kesintisi yaşandı.
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