Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve fırtınaya karşı 49 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, güney kesimler başta olmak üzere Malatya ve Adıyaman'ın kuzeyi, Elazığ'ın güney ve doğusu, Tunceli ile Diyarbakır'ın kuzeyi, Erzincan'ın güneyi ve Bingöl'de aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.

Yağışların 1700 metre rakım üzerinde kuvvetli, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Bu gece saatlerinden itibaren Güney Ege ve Batı Akdeniz'de, Cuma günü sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu bölgesi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde güney yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına, Antalya, Isparta, Muğla, Karaman, Konya, Niğde ve Kayseri çevrelerinde yerel kuvvetli fırtına bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Tokat ve Amasya çevreleri, Gümüşhane ve Artvin'in kuzeyi ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinin iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli fırtına öngörülüyor.

Doğu Akdeniz'de rüzgârın, yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtına ve kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, kar örtüsü olan yükseklerde tipi, yer yer kar erimeleriyle birlikte sel, su baskını, kuvvetli rüzgâr, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji’nin son değerlendirmesine göre şu iller için sarı kodlu uyarı verildi: Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Karabük ve Osmaniye.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 13-17 Şubat 2026 tarihlerini kapsayan tahmin haritasına göre Türkiye genelinde yağışlı hava etkili olacak.

Cuma 13 Şubat 2026: Ülke genelinde yağışlı hava hâkim. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı öne çıkıyor.

Cumartesi 14 Şubat 2026: Yağışlar batı ve iç kesimlerde etkisini sürdürürken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da kar yağışı devam edecek. Özellikle doğu illerinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Pazar 15 Şubat 2026: Batı bölgelerde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, yağışların iç ve doğu kesimlere kaydığı görülüyor. Doğu Anadolu’nun kuzey ve yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya devam edecek.

Pazartesi 16 Şubat 2026: Yeni haftanın ilk gününde batı ve iç kesimlerde yeniden sağanak yağışlar görülüyor. Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise kar yağışı yer yer kuvvetli olacak. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşanabilir.

Salı 17 Şubat 2026: Yağışlı sistem ülke genelinde etkisini sürdürüyor. Marmara’dan Akdeniz’e kadar geniş bir alanda sağanak yağış beklenirken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da kar yağışı devam edecek.