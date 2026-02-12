  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tanal’ın kuyruk acısı geçmedi! Yumruktan önce: Osman’ı döveceğim.. Yumruktan sonra: Teke tek olsak döverdim! Şok eden bağlantı! Epstein rezaleti okullara sıçradı Onbinlerce Filistinli işçi etkilenmişti! Gaspçı İsrail'e 9 milyar dolarlık dava İşte Başkan Erdoğan’ın sözünü ettiği CHP’nin dev yardımı! Her aileye 8 tane çivi Başından sonuna kadar kokuşmuş ülke! İsrail ordusunu bu kez bahis skandalı vurdu Alman yargısından bebek katillerine tam destek: ‘Hukuk endeksinde gerideyiz’ diyen soytarılar utanacak mı? Merkez Bankası rezervlerinde "altın" etkisi: Rekor serisinin ardından 10 milyar dolarlık teknik düzeltme! Vance’ın Kafkasya ziyaretiyle bölgesel hamleler hızlandı ABD kapı aşındırıyor! Zeydan Karalar hakkında şok iddia! Ver rüşveti al paranı Arınç yine kızdırdı: Bu millet aziz değil! Uyanış, diriliş beklemeyin...
Gündem Kabinedeki değişim Ümit Özdağ’ın ayarlarını bozdu: Türk milletine en büyük kötülük!
Gündem

Kabinedeki değişim Ümit Özdağ’ın ayarlarını bozdu: Türk milletine en büyük kötülük!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kabinedeki değişim Ümit Özdağ’ın ayarlarını bozdu: Türk milletine en büyük kötülük!

Ümit Özdağ’ın İskilipli Atıf Hoca’nın mezarında anma programına katılıp dua okuduğu için ‘Vatana ihanetten yargılayacağım’ dediği Mustafa Çiftçi'nin İçişleri Bakanı, Ümit Özdağ’ı ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçlamasıyla tutuklatan Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olması Zafer Partisi’nin faşist genel başkanının ayarlarını bozdu.

Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Akın Gürlek'in Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi'nin de İçişleri Bakanı olarak atanmalarını değerlendirdi.

Hazımsızlıktan sesi titreyerek ve duraksayarak konuşan Özdağ “Bu değişiklikler bize düşman ceza hukuku uygulamalarının artarak devam edeceğini gösteriyor” dedi.

MHP’NİN İSTEDİĞİ OLDU

Özdağ şunları söyledi: “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uygun bir bakan ataması gerçekleşti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın görevden alınmasında MHP'nin ısrarlı talepleri rol oynadı. AK Parti içinde Erdoğan sonrasına içinde hazırlığa işaret eden bu değişiklikler bize düşman ceza hukuku uygulamalarının artarak devam edeceğini gösteriyor. Düşman ceza hukuku Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletine yapılan en büyük kötülüktür. Türk milletinin geniş kesimlerinin kendisini devletsiz yurttaş ya da ikinci sınıf yurttaş olarak algılamasına neden olan düşman ceza hukuku uygulamaları milli birliği tahrip etmektedir. Bir kuralsızlık, anayasa ve yasaların askıya alındığı keyfi yönetim döneminden geçiyoruz. Buna katkı veren, destek olan veya susanlar çocuklarına ve torunlarına övünecek miras bırakmayacaktır."

Ahmed Şara’ya 5 suikast girişimi
Ahmed Şara’ya 5 suikast girişimi

Dünya

Ahmed Şara’ya 5 suikast girişimi

Tanal’ın kuyruk acısı geçmedi! Yumruktan önce: Osman’ı döveceğim.. Yumruktan sonra: Teke tek olsak döverdim!
Tanal’ın kuyruk acısı geçmedi! Yumruktan önce: Osman’ı döveceğim.. Yumruktan sonra: Teke tek olsak döverdim!

Gündem

Tanal’ın kuyruk acısı geçmedi! Yumruktan önce: Osman’ı döveceğim.. Yumruktan sonra: Teke tek olsak döverdim!

Ak Parti’nin hayır oyuna rağmen 13 ayda üçüncü zam! İstanbul’da ulaşıma yüzde 20 zam yapıldı
Ak Parti’nin hayır oyuna rağmen 13 ayda üçüncü zam! İstanbul’da ulaşıma yüzde 20 zam yapıldı

Gündem

Ak Parti’nin hayır oyuna rağmen 13 ayda üçüncü zam! İstanbul’da ulaşıma yüzde 20 zam yapıldı

İki hafta sonra 72 olacak! Başkan Erdoğan'ın hızı baş döndürüyor...
İki hafta sonra 72 olacak! Başkan Erdoğan'ın hızı baş döndürüyor...

Gündem

İki hafta sonra 72 olacak! Başkan Erdoğan'ın hızı baş döndürüyor...

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kirli küresel ağın en karanlık ismi Jeffrey Epstein hakkında sarsıcı bir gerçek daha ifşa oldu
Gündem

Kirli küresel ağın en karanlık ismi Jeffrey Epstein hakkında sarsıcı bir gerçek daha ifşa oldu

Kirli küresel ağın en karanlık ismi Jeffrey Epstein hakkında sarsıcı bir gerçek daha ifşa oldu: Epstein’ın "Marius Robert Fortelni" adıyla s..
Başkan Erdoğan, Miçotakis ile ortak basın toplantısında konuştu: Batı Trakya’da beklentimiz var! İsrail’i reddediyoruz...
Gündem

Başkan Erdoğan, Miçotakis ile ortak basın toplantısında konuştu: Batı Trakya’da beklentimiz var! İsrail’i reddediyoruz...

Yunanistan ile imzalanan yatırım, deniz ticareti, ekonomik işbirliği, deprem, kültür, bilim ve teknoloji alanında imzalanan anlaşmaların ard..
Yunan basını, Miçotakis’in ziyaretini böyle verdi: Erdoğan aşağıladı, durdu!
Gündem

Yunan basını, Miçotakis’in ziyaretini böyle verdi: Erdoğan aşağıladı, durdu!

Yunan basını, Miçotakis’in Erdoğan’la yaptığı görüşmeyi manşete taşırken, aşağılandıklarını yazdı. Pentapostagma, “Fidan’ın eleştirdiği Dend..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23