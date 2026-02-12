Kabinedeki değişim Ümit Özdağ’ın ayarlarını bozdu: Türk milletine en büyük kötülük!

Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Akın Gürlek'in Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi'nin de İçişleri Bakanı olarak atanmalarını değerlendirdi.

Hazımsızlıktan sesi titreyerek ve duraksayarak konuşan Özdağ “Bu değişiklikler bize düşman ceza hukuku uygulamalarının artarak devam edeceğini gösteriyor” dedi.

MHP’NİN İSTEDİĞİ OLDU

Özdağ şunları söyledi: “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uygun bir bakan ataması gerçekleşti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın görevden alınmasında MHP'nin ısrarlı talepleri rol oynadı. AK Parti içinde Erdoğan sonrasına içinde hazırlığa işaret eden bu değişiklikler bize düşman ceza hukuku uygulamalarının artarak devam edeceğini gösteriyor. Düşman ceza hukuku Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletine yapılan en büyük kötülüktür. Türk milletinin geniş kesimlerinin kendisini devletsiz yurttaş ya da ikinci sınıf yurttaş olarak algılamasına neden olan düşman ceza hukuku uygulamaları milli birliği tahrip etmektedir. Bir kuralsızlık, anayasa ve yasaların askıya alındığı keyfi yönetim döneminden geçiyoruz. Buna katkı veren, destek olan veya susanlar çocuklarına ve torunlarına övünecek miras bırakmayacaktır."