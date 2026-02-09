  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
5
Yeniakit Publisher
TÜVTÜRK'teki skandal sonrası flaş karar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

TÜVTÜRK'teki skandal sonrası flaş karar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ankara'da polis memuru Melih Okan Keskin'in ölümüne neden olan TÜVTÜRK'teki olayla ilgili bir açıklama yayımladı.

1
#1
Foto - TÜVTÜRK'teki skandal sonrası flaş karar

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "TÜVTÜRK Ankara İvedik Araç Muayene İstasyonu’nda 2 Şubat 2026 tarihinde yaşanan ve polis memuru Melih Okan Keskin’in 6 Şubat 2026 tarihinde hayatını kaybetmesiyle kamuoyunun gündemine gelen elim olay, hepimizi derinden üzmüştür.

#2
Foto - TÜVTÜRK'teki skandal sonrası flaş karar

Yaşanan vahim hadisenin ardından derhal harekete geçilmiş, Bakanlığımız tarafından sürecin tüm yönleriyle incelenmesi ve aydınlığa kavuşturulması amacıyla 2 başmüfettiş ve 3 denetçi, ilgili firma tarafından da iç denetim uzmanları görevlendirilmiştir" denildi.

#3
Foto - TÜVTÜRK'teki skandal sonrası flaş karar

Yargıya intikal eden olayla ilgili adli sürecin, Adalet Bakanlığı ve devletin ilgili kurumları tarafından hassasiyet ve titizlikle yürütüldüğü vurgulanarak, "Yargı tarafından tüm yönleriyle yapılacak incelemeler sonunda aydınlatılacak hadise ile ilgili bütün kesimlerin de aynı hassasiyetle hareket etmesini önemle rica ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde hizmet alabilmesi için gerekli tüm önlemleri bundan önce olduğu gibi bundan sonra da almaya devam edeceğiz.

#4
Foto - TÜVTÜRK'teki skandal sonrası flaş karar

Sürecin, sonuna kadar yakın takipçisi olacağımızı belirtir, vefat eden polis memurumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar dileriz" ifadelerine yer verildi.

