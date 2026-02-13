  • İSTANBUL
Belli oldu: Dünya genelinde bir pandemiye dönüştü resmen: Savunma hattı çöküyor...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Belli oldu: Dünya genelinde bir pandemiye dönüştü resmen: Savunma hattı çöküyor...

Obezite sinsi sinsi her geçen gün tüm dünyada ilerlemeye devam ediyor.

Foto - Belli oldu: Dünya genelinde bir pandemiye dönüştü resmen: Savunma hattı çöküyor...

Yapılan son araştırmalar, obezitenin bağışıklık sistemini hücresel düzeyde baskılayarak bulaşıcı hastalıklara karşı savunmasız bıraktığını kanıtladı.

Foto - Belli oldu: Dünya genelinde bir pandemiye dönüştü resmen: Savunma hattı çöküyor...

Dünya genelinde bir pandemi haline gelen obezitenin, sadece kronik rahatsızlıkları değil, vücudun dış tehditlere karşı geliştirdiği doğal savunma mekanizmasını da doğrudan hedef aldığı saptandı.

Foto - Belli oldu: Dünya genelinde bir pandemiye dönüştü resmen: Savunma hattı çöküyor...

Bilimsel veriler, fazla yağ dokusunun bağışıklık hücrelerini "yorgun" düşürerek patojenlerle mücadele kapasitesini önemli ölçüde kısıtladığını ortaya koydu.

Foto - Belli oldu: Dünya genelinde bir pandemiye dönüştü resmen: Savunma hattı çöküyor...

Uzmanlar, yüksek vücut kitle indeksine sahip bireylerde enfeksiyon kaynaklı komplikasyon riskinin normal kilolu kişilere göre iki kat daha fazla olduğunu bildirdi.

Foto - Belli oldu: Dünya genelinde bir pandemiye dönüştü resmen: Savunma hattı çöküyor...

Tıp dergilerinde yayımlanan güncel çalışmalar, obezitenin vücutta sürekli bir "düşük dereceli inflamasyon" (yangı) durumuna yol açtığını doğruladı. Bu durumun, bağışıklık sistemini sürekli meşgul ederek gerçek bir virüs veya bakteri saldırısı anında yanıt süresini geciktirdiği gözlemlendi.

Özellikle T-hücrelerinin fonksiyonlarındaki bozulma, ağır enfeksiyon tablolarının temel nedeni olarak gösterildi.

Özellikle T-hücrelerinin fonksiyonlarındaki bozulma, ağır enfeksiyon tablolarının temel nedeni olarak gösterildi.

Foto - Belli oldu: Dünya genelinde bir pandemiye dönüştü resmen: Savunma hattı çöküyor...

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan North Carolina Üniversitesi Beslenme Bölümü Üyesi Prof. Dr. Melinda Beck, obezitenin bağışıklık belleğini zayıflattığına dikkat çekti.

Foto - Belli oldu: Dünya genelinde bir pandemiye dönüştü resmen: Savunma hattı çöküyor...

Beck, vücuttaki fazla yağın sadece bir enerji deposu olmadığını, aynı zamanda bağışıklık yanıtını bozan aktif bir endokrin organ gibi davrandığını belirtti.

Foto - Belli oldu: Dünya genelinde bir pandemiye dönüştü resmen: Savunma hattı çöküyor...

Beck, "Obez bireylerde aşıların etkinliğinin azaldığını ve antikor üretiminin daha hızlı düştüğünü saptadık" şeklinde konuştu. Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'nden immünolog Dr. Lydia Lynch ise yağ dokusunun bağışıklık hücrelerinin metabolizmasını nasıl değiştirdiğini açıkladı.

Foto - Belli oldu: Dünya genelinde bir pandemiye dönüştü resmen: Savunma hattı çöküyor...

Lynch, yağ hücrelerinden salınan leptin ve sitokinlerin, bağışıklık hücrelerini sürekli bir uyarılmışlık halinde tutarak onları işlevsizleştirdiğini vurguladı.

Lynch, bu durumun özellikle influenza ve benzeri solunum yolu enfeksiyonlarında hastaneye yatış riskini katladığını ifade etti.

Lynch, bu durumun özellikle influenza ve benzeri solunum yolu enfeksiyonlarında hastaneye yatış riskini katladığını ifade etti.

