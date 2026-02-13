  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İşte en sağlıklı meyve suyu: Vücuttaki iltihabı mıknatıs gibi çekiyor üstelik... Kulüplerin kasası doldu: İşte UEFA'dan en fazla gelir elde eden Türk takımı! Harıl harıl çalışıyorlardı ve... Galatasaray şah Napoli mat! 'Ya şimdi ya hiç' İstanbul gözden düştü: Dünya yıldızları o ile akın ediyor Ankara’nın küresel liderliği tescillendi! Hükümette göreve gelir gelmez Türkiye’den yardım istedi Bunu yapmayanın başlarına gelmeyen kalmayacak! Yeni kararlar almak zorundasınız... Belli oldu: Dünya genelinde bir pandemiye dönüştü resmen: Savunma hattı çöküyor... Tüm dünyanın konuştuğu hamle sonrası olanlar oldu! Petrol devleri Türkiye’nin kapısında sıraya girdi
Sağlık
13
Yeniakit Publisher
Bunu yapmayanın başlarına gelmeyen kalmayacak! Yeni kararlar almak zorundasınız...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bunu yapmayanın başlarına gelmeyen kalmayacak! Yeni kararlar almak zorundasınız...

Tansiyon konusunu daha da önemsememiz ve sağlığımız için gerekeni yapmamız şart.

#1
Foto - Bunu yapmayanın başlarına gelmeyen kalmayacak! Yeni kararlar almak zorundasınız...

Uzmanlar, hiçbir belirti vermeden ilerleyen hipertansiyonun kalp, beyin, böbrek ve gözlerde geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabildiğine dikkat çekerek, düzenli tansiyon ölçümünün hayati önem taşıdığını vurguluyor.

#2
Foto - Bunu yapmayanın başlarına gelmeyen kalmayacak! Yeni kararlar almak zorundasınız...

Son dönemde sağlık kuruluşlarına başvuran birçok hastanın, "Şu ana kadar tansiyonla ilgili hiçbir şikayetim olmadı" ifadesini kullandığını belirten uzmanlar, bu söylemin son derece yanıltıcı olduğuna dikkat çekiyor. Hastaların öyküsü sorgulandığında, tansiyonlarını bugüne kadar hiç ölçtürmediklerini ve herhangi bir şikayet hissetmedikleri için sorun olmadığını düşündüklerini ifade eden uzmanlar hipertansiyonun dünyada en sık görülen hastalıklardan biri olduğunu belirtiyor.

#3
Foto - Bunu yapmayanın başlarına gelmeyen kalmayacak! Yeni kararlar almak zorundasınız...

İmperial Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Çiçek, hipertansiyonun en önemli özelliğinin çoğu zaman hiçbir belirti vermeden ilerlemesi olduğuna dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu.

#4
Foto - Bunu yapmayanın başlarına gelmeyen kalmayacak! Yeni kararlar almak zorundasınız...

Hastanelerde yatan ağır hastalıkların büyük bir bölümünün temelinde hipertansiyonun yer aldığını kaydeden Çiçek, "Son günlerde en sık duyduğum ve yanlış olarak değerlendirdiğim ifadelerden biri, 'şu ana kadar tansiyonla ilgili hiçbir şikayetim olmadı' söylemidir. Bize başvuran hastaların öyküsünü sorguladığımızda, tansiyonlarının ne kadar süredir yüksek seyrettiğini soruyoruz.

#5
Foto - Bunu yapmayanın başlarına gelmeyen kalmayacak! Yeni kararlar almak zorundasınız...

Aldığımız yanıtlar çoğunlukla, 'şimdiye kadar hiç ölçüm yaptırmadım, herhangi bir şikayetim yoktu" şeklinde oluyor.

#6
Foto - Bunu yapmayanın başlarına gelmeyen kalmayacak! Yeni kararlar almak zorundasınız...

Bu ifadenin yanlışlığı üzerinde özellikle durmak isterim. Hipertansiyonun, dünyada en sık görülen hastalıklardan biri olduğunu her zaman vurguluyoruz. En önemli özelliklerinden biri, ciddi şikayetlere, semptomlara veya belirgin bulgulara neden olmadan seyredebilmesidir.

#7
Foto - Bunu yapmayanın başlarına gelmeyen kalmayacak! Yeni kararlar almak zorundasınız...

Bu nedenle, hiçbir şikayeti olmayan kişilerde tansiyonun normal olduğu yönünde yanlış bir algı oluşmaktadır. Oysa tansiyon yüksekliği çoğu zaman herhangi bir belirti vermez. Nadiren baş ağrısı, kulak çınlaması, baş dönmesi veya burun kanaması gibi bulgularla ortaya çıkabilir ancak çoğunlukla sessiz seyreder. Bu yüzden kişiler tansiyonlarını düzenli ve belirli aralıklarla ölçmedikçe yüksek tansiyona sahip olduklarının farkına varamazlar. Hastanelerde yatan en ağır hastalıkları sıraladığımızda, hipertansiyonun birçok tablonun temelinde yer aldığını görmekteyiz" dedi.

#8
Foto - Bunu yapmayanın başlarına gelmeyen kalmayacak! Yeni kararlar almak zorundasınız...

"Kalp yetmezliği, kalp damar tıkanıklıkları, kalp krizleri, ciddi ritim bozuklukları ve aort damarının genişlemesi gibi durumların altında yatan nedenler arasında hipertansiyon ilk sırada yer almaktadır" diyen Çiçek, şu bilgileri verdi:

#9
Foto - Bunu yapmayanın başlarına gelmeyen kalmayacak! Yeni kararlar almak zorundasınız...

"Aynı şekilde, beyin damar tıkanıklıkları, beyin kanamaları ve böbrek yetmezliğinin nedenleri araştırıldığında da en önemli etkenin hipertansiyon olduğu görülmektedir. Göz damar hastalıkları ve buna bağlı gelişen görme bozukluklarının altında da hipertansiyon önemli nedenlerden biridir. Bu nedenle 'hiç şikayetim yoktu, ölçüm yaptırmadım, bilmiyordum' cümlesini artık değiştirmemiz gerekmektedir. Günümüz koşullarında ulaşılabilir maliyetlerle tansiyon ölçüm cihazlarına sahip olmak mümkündür. Benim önerim, her evde mutlaka bir tansiyon ölçüm cihazının bulunmasıdır.

#10
Foto - Bunu yapmayanın başlarına gelmeyen kalmayacak! Yeni kararlar almak zorundasınız...

Cihazın çok pahalı ya da çok özellikli olması şart değildir, önemli olan doğru ölçüm yapabilmesidir. Tansiyon sorunu olmasa bile erişkin yaşa ulaşmış, özellikle 30 yaş üzerindeki bireylerin tansiyonlarını 6 ayda bir, yılda bir ya da gerekirse 3 ayda bir ölçmeleri faydalıdır.

#11
Foto - Bunu yapmayanın başlarına gelmeyen kalmayacak! Yeni kararlar almak zorundasınız...

Bu sıklık kişiye göre artırılabilir, kesin bir kural yoktur. Önemli olan, dinlenmiş halde ve doğru ölçüm tekniğiyle zaman zaman tansiyonun kontrol edilmesidir. Ölçüm değerleri 13,5/8,5 ve üzerinde çıkıyorsa tek bir ölçüm elbette yeterli değildir.

#12
Foto - Bunu yapmayanın başlarına gelmeyen kalmayacak! Yeni kararlar almak zorundasınız...

Bir hafta boyunca sabah ve akşam yapılan düzenli ölçümlerde ortalamanın bu değerlerin üzerinde seyretmesi durumunda mutlaka bir kardiyoloji hekimine başvurulmasını öneriyorum. Kardiyoloji hekimi yapacağı değerlendirmede fizik muayene, kalp grafisi, ekokardiyografi, laboratuvar tetkikleri, idrar tetkiki ve gerekirse batın usg ve böbrek damarı için doppler incelemesi yapıp, hipertansiyondan kaynaklı kalp yetmezliği, kalp duvarlarında kalınlaşma, aort damarında genişleme, kalp damar daralması, kalpte ritim bozukluğu, böbrek fonksiyonlarında bozulma var mı diye değerlendirme yapıp uygun tedavi planını önerecektir. İlaveten göz damarlarında etkilenme olup olmadığını tespit etmek için göz hastalıkları hekimi değerlendirmesini istenebilir. Burada özellikle vurgulamak isterim ki korkulması gereken ilaç kullanmak değil, tansiyonun tedavi edilmemesidir. Hipertansiyon kontrol altına alınabilir bir hastalıktır ancak sessiz seyretmesi nedeniyle uzun yıllar tedavisiz kaldığında kalp, böbrek, beyin ve göz gibi hayati organlarda kalıcı ve ciddi hasarlara yol açabilir. Bu hasarların büyük bir kısmı, ne yazık ki geri döndürülemez hale gelebilmektedir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Arınç yine kızdırdı: Bu millet aziz değil! Uyanış, diriliş beklemeyin...
Gündem

Arınç yine kızdırdı: Bu millet aziz değil! Uyanış, diriliş beklemeyin...

AK Parti’nin kurucularından eski TBMM Başkanı Bülent Arınç tepki çeken açıklamalarına devam ediyor. Katıldığı konferansta toplumun dindarlık..
Meclis'ten geçti! Trafikte bunları yapan yandı: 280 bin lira cezası var
Gündem

Meclis'ten geçti! Trafikte bunları yapan yandı: 280 bin lira cezası var

Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis'te resmen kabul edildi. Birçok ihlale ağır yaptırımlar getir..
CHP'li belediyelerdeki rezalete tetikçi Ataklı'dan kan donduran savunma! Utanmazlığın bu kadarına pes, CHP'li sapığı böyle savundu
Gündem

CHP'li belediyelerdeki rezalete tetikçi Ataklı'dan kan donduran savunma! Utanmazlığın bu kadarına pes, CHP'li sapığı böyle savundu

CHP’li belediyelerde ayyuka çıkan ahlaksızlık ve taciz skandalları toplumun sinir uçlarıyla oynamaya devam ederken, malum zihniyetin kalemşo..
Kabinedeki değişim Ümit Özdağ’ın ayarlarını bozdu: Türk milletine en büyük kötülük!
Gündem

Kabinedeki değişim Ümit Özdağ’ın ayarlarını bozdu: Türk milletine en büyük kötülük!

Ümit Özdağ’ın İskilipli Atıf Hoca’nın mezarında anma programına katılıp dua okuduğu için ‘Vatana ihanetten yargılayacağım’ dediği Mustafa Çi..
LGBT'li sapık 10 çocuğu öldürdü, sekülerler üç maymunu oynuyor!
Aktüel

LGBT'li sapık 10 çocuğu öldürdü, sekülerler üç maymunu oynuyor!

Kanada'nın devlet kanallarında pazarladığı LGBT dayatması sapkınlığı, okul basıp çocuk avlayan bir satanist canavar yetiştirdi.
Acı haberi Fenerbahçe duyurdu: Eski futbolcumuzu kaybettik
Spor

Acı haberi Fenerbahçe duyurdu: Eski futbolcumuzu kaybettik

Fenerbahçe Spor Kulübünden yapılan açıklamada 1975-1977 yılları arasında Sarı Lacivert formayı sırtında taşıyan, 1989-90 yılları arasında is..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23