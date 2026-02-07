  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayla ilgili flaş karar! Acılı eşten şok sözler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayla ilgili flaş karar! Acılı eşten şok sözler

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yer alan TÜVTÜRK araç muayene istasyonun bir polis memurunu ölümüyle ilgili yürütülen savaşta iki şahıs tutuklandı.

1
#1
Foto - TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayla ilgili flaş karar! Acılı eşten şok sözler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yenimahalle ilçesinde bulunan TÜVTÜRK araç muayene istasyonunda yaşanan ve bir polis memurunun yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan olayla ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

#2
Foto - TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayla ilgili flaş karar! Acılı eşten şok sözler

Açıklamaya göre , 02.02.2026 tarihinde meydana gelen olayda polis memuru M. O. K., yaralanmış ve daha sonra hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler S. A. ve M. Y. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

#3
Foto - TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayla ilgili flaş karar! Acılı eşten şok sözler

Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantısı bulunduğu değerlendirilen şüpheli Y. K. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

#4
Foto - TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayla ilgili flaş karar! Acılı eşten şok sözler

Başsavcılık açıklamasında, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla soruşturmanın titizlikle devam ettiği vurgulanarak, kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edileceği ifade edildi.

#5
Foto - TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayla ilgili flaş karar! Acılı eşten şok sözler

Ankara'da araç muayene istasyonunda çıkan kavganın ardından hayatını kaybeden polis memuru Melih Okan Keskin'in eşi Emel Keskin (45), olaya ilişkin konuştu. Keskin, eşinin pazartesi günü araç muayene istasyonuna gittiğini söyleyerek, "Aracın park lambasının yanmadığını söylüyorlar. Eşim tekrar dışarı çıkıp arabayı çalıştırdıktan sonra park lambasının yandığını görüyor ve tekrar içeri geliyor. 'Park lambam yanıyor' diyor. İçerideki görevi şahıslar 'Artık geçti, burada kamera kaydı vardı; ama şu an yapacak bir şey yok. Dışarıdaki kamera bizi ilgilendirmez' diyerek, eşimi gönderiyorlar. Ama alay eder bir şekilde 'Geçmiş olsun, yarın tekrar gelirsiniz' diyorlar. Eşim de 'Yetkili kimse yok mu' diye sorduğunda, 'Burada bir bayan mühendisi var, onunla görüşebilirsin' diye yönlendiriyorlar. Eşim bayanın yanına gidiyor, orada onunla konuşurken bir ağız dalaşı meydana geliyor ve sonucunda 20-30 kişi toplanıp eşimi darbetmeye başlıyorlar. Eşim bu darp esnasında diğer vatandaşlar tarafından kurtarılmaya çalışırken daha fazla darbedildiğini söyledi" diye konuştu.

#6
Foto - TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayla ilgili flaş karar! Acılı eşten şok sözler

Keskin, eşiyle bunları konuştuğunda bilincinin açık olduğunu aktararak, "Sonra eşim tekrar dışarı çıkıyor, darp raporu almak için eline telefonu alıyor, 112'yi arıyor. Bu esnada biri eşimin üstüne doğru arabayı sürüyor. Hatta kamera kayıtlarında eşimin ayağının ezildiği gözüküyor. Sonra eşim 'Ne yapıyorsun' falan diye el kol hareketi yapıyor. Sonra eşim telefon görüşmesi yaparken araçtan inen şahıs şiddetli bir şekilde eşime bir yumruk atıyor. Eşim bu yumruk darbesiyle sarsılıyor, düşmüyor, kendini toparlıyor. Tekrar eşimin üzerine yürüyorlar. Yani 3 ayrı olay var; ama 2'nci olayda yumruk darbesiyle eşim sarsılıyor. Ardından eşim tek başına arabasına atlayıp darp raporu almak için onkoloji hastanesine gidiyor" dedi.

#7
Foto - TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayla ilgili flaş karar! Acılı eşten şok sözler

Hastaneye gittikten sonra eşinin kendisini aradığını ifade eden Keskin, "'Ben hastanedeyim bir olay oldu darp raporu alacağım. Sen çocukları al' diyor. Sonra tomografinin sonucunu söylemek için tekrar görüştüğümüzde 'Beynimde kanama varmış, beni ameliyat edecekler' dedi. Eşime, 'Melih ne oldu' diyorum; 'Kavga oldu, dayak yedim, 20-30 kişi üstüme saldırdı' dedi. Sonra hastaneye gittim. Doktor bana eşimin beyninde 7 milimlik bir kayma olduğunu, kanamasının olduğunu, açık bir ameliyat olacağını, zor bir ameliyat olacağını, ameliyattan çıktığında felç kalabileceğini, her türlü ihtimali söyledi. Eşim ameliyata girerken benim elimden tutarak 'Seni seviyorum, kedine iyi bak, çocuklarıma iyi bak' dedi. Benim eşim elimi öpe öpe ameliyata girdi. Benim eşim bir yumrukla hayatını kaybedecek bir insan değildi. Hayatının baharında gitti. Ardında 2 çocuğunu bıraktı. Hayallerimiz yarım kaldı. 2 çocuğum babasız kaldı. Eşim olay yerinden ambulansla sevk edilmedi. Kimse tarafından ambulans çağırılmadı. Kendi şahsi aracımıza binip hastaneye darp raporu almaya gitti. Eşim bir tane bile yumruk sallamamış. Sadece kendini savunmaya almış. Canını kurtarmaya çalışmış. Her şeyimiz yarım kaldı. Çok gençti, 44 yaşındaydı. 2 gün önce doğum günü vardı. Sadece yumruk atandan şikayetçi değilim zaten. Herkesten şikayetçiyim" diye konuştu.

#8
Foto - TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayla ilgili flaş karar! Acılı eşten şok sözler

Keskin, olayla ilgili sadece 1 kişinin tutuklandığını anlatarak, "Olayın daha çok araştırılmasını ve aydınlanmasını istiyorum. Firma 'Bizim personelimiz değil, eski personelimiz' diyor. Hayır kendi personelleri. Sonuna kadar bu olayın arkasında olacağım. Elimden geldiğince güçlü olmaya çalışacağım. Bu personelin sabıka kaydı varmış. Avukatımız dosyayı inceledi. Savcılık dosyasını inceledi. Olaya karışan, darbeden 25-30 kişiyi şirket avukatları temsil ediyor. Adamı darbettikleri yetmiyormuş gibi gelip utanmadan bir de hepsi şikayetçi oluyorlar. Melih vefat edene kadar ne bir açıklama ne bir özür ne bir telefon hiçbir şey yok. Öldüğünde de artık işin ucu kendilerine de dokunacağını anladıkları zaman açıklama yapma gereği duyuyorlar. 20 kişinin darbettiği bir insan orada tek başına bırakılıyor. Kocaman bir şirket olayı örtbas etmeye çalışıyor. Eşim sadece kendini koruma altına almaya çalışmış" dedi.

