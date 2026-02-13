İstanbul gözden düştü: Dünya yıldızları o ile akın ediyor
Dünyaca ünlü yıldızların gözdesi artık İstanbul değil doğu ili oldu.
Son dönemlerde yabancı turistlerin Türkiye'ye olan ilgisi giderek artış gösterirken artık yeni gözde İstanbul değil 'Kars' haline geldi.
Özellikle dünyaca ünlü yıldızların yakın takibinde olan Kars'a geçtiğimiz hafta ünlü isimler akın etti.
Bembeyaz bir güzelliğe bürünen Kars'ın tadını çıkaran yıldız isimler, donan Çıldır Gölü üzerinde yapılan etkinliklerle keyif dolu anlar yaşadı.
Bu isimler arasında David Guetta ve Steve Angello gibi isimlerle birlikte sahneye alan DJ ve müzik prodüktörü Louis Bekk, Londra'da yaşayan manken Gabriele Gzimailaite, Orta Doğu'da geniş bir hayran kitlesi olan Dubai'de yaşayan Rama Mourad vardı.
Ünlü yıldızlar, kısa tatillerinin ardından kentin güzelliklerine övgüler yağdırdı.
