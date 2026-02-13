  • İSTANBUL
Gündem
6
Yeniakit Publisher
İstanbul gözden düştü: Dünya yıldızları o ile akın ediyor
Giriş Tarihi:

İstanbul gözden düştü: Dünya yıldızları o ile akın ediyor

Dünyaca ünlü yıldızların gözdesi artık İstanbul değil doğu ili oldu.

#1
Foto - İstanbul gözden düştü: Dünya yıldızları o ile akın ediyor

Son dönemlerde yabancı turistlerin Türkiye'ye olan ilgisi giderek artış gösterirken artık yeni gözde İstanbul değil 'Kars' haline geldi.

#2
Foto - İstanbul gözden düştü: Dünya yıldızları o ile akın ediyor

Özellikle dünyaca ünlü yıldızların yakın takibinde olan Kars'a geçtiğimiz hafta ünlü isimler akın etti.

#3
Foto - İstanbul gözden düştü: Dünya yıldızları o ile akın ediyor

Bembeyaz bir güzelliğe bürünen Kars'ın tadını çıkaran yıldız isimler, donan Çıldır Gölü üzerinde yapılan etkinliklerle keyif dolu anlar yaşadı.

#4
Foto - İstanbul gözden düştü: Dünya yıldızları o ile akın ediyor

Bu isimler arasında David Guetta ve Steve Angello gibi isimlerle birlikte sahneye alan DJ ve müzik prodüktörü Louis Bekk, Londra'da yaşayan manken Gabriele Gzimailaite, Orta Doğu'da geniş bir hayran kitlesi olan Dubai'de yaşayan Rama Mourad vardı.

#5
Foto - İstanbul gözden düştü: Dünya yıldızları o ile akın ediyor

Ünlü yıldızlar, kısa tatillerinin ardından kentin güzelliklerine övgüler yağdırdı.

