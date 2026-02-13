LGBT'li sapık 10 çocuğu öldürdü, sekülerler üç maymunu oynuyor!

Kanada'nın devlet kanallarında pazarladığı LGBT dayatması sapkınlığı, okul basıp çocuk avlayan bir satanist canavar yetiştirdi.

Kanada’nın Britanya Kolumbiyası eyaletine bağlı Tumbler Ridge bölgesi, Batı'nın ruhsuzlaştırdığı bir çocuğun imza attığı bir katliamla sarsıldı. Bir ortaokulda meydana gelen silahlı saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybederken, en az 34 kişi yaralandı. Polis (RCMP), saldırgan Jesse Strang’in olay yerinde ölü ele geçirildiğini açıklarken, saldırının hemen öncesinde bir konutta iki kişinin daha cesedine ulaşıldığını bildirdi.

Batı laboratuvarında başlayan katliam

Hadiseyi sadece "bir saldırganın okul basması" sığlığına hapseden Batı medyası, asıl faili gizlemeye çalışsa da gerçekler gün yüzüne çıktı. Katliamı gerçekleştiren Jesse Strang’in, henüz 12 yaşındayken devlet eliyle fıtratından koparılma sürecine sokulduğu ortaya çıktı. Kanada’nın resmi yayın organı CBC Kids’in, 6 yıl önce Strang’i "cinsiyet geçişi" yapan bir çocuk kahraman olarak ekranlara taşıdığı, küçücük bir çocuğu fıtratına ihanet etmesi için cesaretlendirdiği deşifre oldu.

6 yıl önce ekranlarda "başarı hikayesi" diye alkışlanan o çocuk, bugün satanist içerikli videolar eşliğinde okul basan, ruhu karartılmış bir canavar olarak sahnede... Batı, 12 yaşında ruhunu ve bedenini ameliyat masasına yatırdığı Strang’in eline, bugün 12 yaşındaki masumları katletmesi için görünmez bir silah vermiştir.

Canavarını yetiştirmek

Fail kim? Tetiği çeken mi, yoksa o tetiği çekecek olan cinnet halini "cinsiyetsizleşme" ve "satanist temayüller" ile besleyen sistem mi?

Alın size o öve öve bitiremediğiniz LGBT dayatmaları! Alın size "çocuk hakları" adı altında fıtratı tahrif etme hürriyeti! Her tarafı pislik akan bu anlayışın çıkaracağı tablo tam olarak budur. Bir çocuğu 12 yaşında fıtratından koparırsanız, 18 yaşında onu bir satanist katil olarak topluma kusmanızda şaşılacak bir taraf yoktur.

Kanada, bugün Batı medeniyetinin safsatalarıyla kendi evlatlarını yiyen bir bataklığa dönüştüğünü bize göstermiş oldu. Fıtrata savaş açan, mukaddesatı reddeden ve insanı sadece maddeden ibaret gören Batı, bizzat kendi yetiştirdiği canavarların eliyle yıkılmaya mahkumdur.

Bu dökülen kanda, o çocuğu ekranlarda pazarlayan CBC’nin de, "motivasyon belirsiz" diyen polisin de, fıtrata savaş açan her bir modernite uşağının da payı vardır.

Baran Dergisi