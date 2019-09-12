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Sunucu Ece Erken pizzaya tükürme davasından beraat etti

Eskişehir’de, pizzayı içine tükürerek teslim eden kurye hakkında bir televizyon programında yaptığı konuşma sebebi ile hakkında dava açılan Ece Erken beraat etti.

12 Eylül 2019 Perşembe 10:34
Sunucu Ece Erken pizzaya tükürme davasından beraat etti

Eskişehir’de, pizzayı içine tükürerek teslim eden kurye hakkında bir televizyon programında yaptığı konuşma sebebi ile hakkında dava açılan Ece Erken beraat etti.


Eskişehir 9. Asliye Mahkemesinde görülen davaya, şikayetçi Hüseyin Alyüz ve avukatlar hazır bulundu. Programında Hüseyin Akyüz’ü ‘çiftlik bank yöneticisi tosuncuk’ a benzettiğini söylemesi sonucu açılan davada Avukat Kemal Sayılır, “Müvekkilim Hüseyin Alyüz’ü kamuoyunda dolandırıcı olarak bilinen Mehmet Aydın’a benzeterek, dolandırıcılıkla suçlamıştır. Cezalandırılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.


Davayı sonuçlandıran hakim, Ece Erken’in beraatına karar verdi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 10:34
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