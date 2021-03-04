Sunny’den inovatif bir ürün daha

Elektronik Pazarlama ve Ürün Kategori Direktörü Arif Yıldırım, hem kullanım hem de pazar testleri başarıyla tamamlanan SeeTalk’un önemli görevler göreceğini belirtti. Yıldırım, “Herkes topluluk önünde etkili ve akıcı konuşmalar yapabilsin, iyi fikirler kalabalıklar tarafından anlaşılabilsin diye SeeTalk’u ürettik. Ürüne gerek Türkiye’de gerek bölge ülkelerde ilgi yoğun” dedi. Yıldırım, ayrıca 2021’de başarılı bir grafik ortaya koymayı amaçladıklarını dile getirerek, “Seneyi 50 bin adetle tamamlamayı hedefliyoruz. Öte yandan Türkiye’nin en büyük 3 tüketici elektroniği üreticisinden biriyiz. Çok büyük firmalarla global iş birliklerimiz var. Bu iş birliklerini genişletmek için de çalışmalar yürütüyoruz” diye konuştu.